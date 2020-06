1 mio. kroner i spil til gratis sommeraktiviteter

Tilskud til gratis aktiviteter for børn og unge efter et hårdt forår med corona

"I Venstre er vi super glade for den nye aftale, Folketinget har indgået om sommeraktiviteter for børn og unge. Det skal give gratis oplevelser til alle børn og unge mellem 6 og 17 år efter et hårdt forår med Corona. Det giver mulighed for en masse lærerige oplevelser i samarbejde med foreninger og virksomheder," fortæller han og nævner nogle aktivitetsforslag:

Et større milliontilskud til børns og unges sommeraktiviteter er på vej fra Christiansborg til landets kommuner, og for Halsnæs Kommunes vedkommende handler det om 1 mio. kroner, som Venstre foreslår anvendt til aktiviteter i alle hjørner af kommunen.

Formål

I et notat fra Folketinget fremgår det, at sommeraktiviteterne skal opfylde nogle bestemte formål - eksempelvis bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået som følge af skolelukninger, understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på deltagelse i fællesskaber, og desuden kan aktiviteterne understøtte et kriminalpræventivt sigte.