Ny 1. holdstræner i FFK

Allan Arge kender FFK særdeles godt via mange års erfaring som ungdomstræner i klubben. Arge har også tidligere været en del af setuppet omkring førsteholdet, da han i en periode var assistent for Jimmi Jørgensen.

Tryg stemning

FFK vil gerne sige stor tak til Peter 'Bomber' Hansen, som over det sidste halvandet års tid har stået i spidsen for FFK's førstehold.

Peter har været særdeles vellidt i spillertruppen, hvor han med sit altid lune humør og behagelige væsen har sørget for en tryg stemning.

Peter fortsætter indtil sommerpausen med at stå i spidsen for FFK, som torsdag møder Melby-Liseleje IF i pokalturneringen. Skulle det blive til en sejr i den kamp, så er han også manden på sidelinjen til den næste runde i pokalturneringen, som spilles i næste uge.

Alle i FFK er fuldt ud fokuseret på at give 'Bomber' en så god afslutning som muligt.