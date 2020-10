Black Friday uden de sædvanlige køer og slagtilbud

Dagen, der ellers er kendt for de helt vilde tilbud, som får horder af mennesker til at skubbe, ase og mase sig frem for at komme først til de bedste tilbud, bliver i år med stor sandsynlighed meget anderledes, end før verden blev dus med corona.

Siden maj har regeringen opfordret detailhandlen til at undgå kø- og slagtilbud for netop ikke at give anledning til, at mange mennesker er tæt samlet på et sted - og den anbefaling gælder i højeste grad stadigvæk. For tæt kontakt betyder gode betingelser for smitte med covid-19.