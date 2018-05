YouSee-kunder har fortsat dårligt internet

Beboere i et område på Sandet nord for Arresø må fortsat se langt efter en bedre internethastighed, selvom udbyderen YouSee for mere end en måned siden lovede, at der ville hurtigere bredbåndsdækning indenfor for 14 dage, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I april proklamerede internetudbyderen, at 500 husstande i Ramløse og på Sandet havde mulighed for at opgradere deres internet. Ved den lejlighed skyldtes Bjarne Olsens og hans naboers dårlige internet ifølge YouSee en it-fejl. Den er dog imidlertid blevet udbedret, men internetproblemerne fortsætter.

- Jeg forstår godt, at der er nogle beboere, som har været frustrerede. Vi meddelte jo for et godt stykke tid siden, at vores net var klar til drift, men der har efterfølgende vist sig at være problemer med at få alle systemer klar. Det har desværre også medført, at der blev givet forkert besked til nogle kunder, som ønskede et abonnement med en højere hastighed. Det kan jeg kun beklage, skriver Povl Damstedt Rasmussen i en mail til Frederiksborg Amts Avis, hvori han også forklarer, at man vil kontakte Bjarne Olsen, der kan se frem til en snarlig forbedring af sit internet.