Whistleblower-ordning blev en billig model

Gribskov - 01. juli 2021 kl. 20:51 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Hvor går man hen, hvis chefen er lidt for glad for at svinge med kommunens kreditkort?

Svaret kan fremover blive den kommunale whistleblowerordning, efter byrådet i Gribskov Kommune ved sidste uges byrådsmøde besluttede at sætte en ordning i søen.

Egentlig var det ikke til diskussion, at en whistleblowerordning skulle oprettes. For et EU-direktiv dikterer, at alle kommuner skal have den slags. I Danmark senest i december 2021.

For kommunens politikere var det derfor blot et spørgsmål om, hvordan ordningen skulle udformes.

Ekstern løsning Det store valg stod mellem, om der skulle peges på en ordning internt i kommunen, eller om den skulle placeres eksternt - eksempelvis hos et revisionsbureau eller et advokathus.

Den eksterne løsning vil ifølge kommunens administration betyde en udgift på mindre end 75.000 kroner årligt, mens en intern løsning ville stå i omkring 175.000 kroner årligt.

Et enigt byråd valgte, som anbefalet i økonomiudvalget, at pege på den eksterne løsning, der foruden at være billigere også har andre fordele, lyder det. Ordningen er desuden udvidet, således at også kommunens samarbejdspartnere kan indberette.

- Vi i Det Konservative Folkeparti bakker op, og er glade for, at man har valgt ekstern løsning, og også den udvidede, lød det fra Trine Egetved, hvis parti ikke har sæde i økonomiudvalget.

Søger penge til rådgiver I forlængelse af snakken om whistleblowerordningen blev det gjort klart, at Gribskov Kommune ligeledes ønsker atter at ansætte en borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren blev ellers sparet væk fra 2018. Siden da har det dog været et ønske fra flere partier at få stillingen genbesat.

Nu gør en statslig pulje det atter muligt at ansætte en borgerrådgiver - uden at skulle gribe dybt i kommunekassen.

Et enigt økonomiudvalg har besluttet at sende en ansøgning til den pulje.

- Jeg var oprindeligt en af dem, der var med til at sørge for, at vi fik en borgerrådgiver - og jeg var ked, af det blev afskaffet, sagde Enhedslistens byrådsmedlem, Michael Hemming Nielsen.

Han blev bakket op fra sjælden kant.

- Det er jo ikke hver dag, DF er enige med Enhedslisten, men her er vi på linje. Vi syntes også, det var ærgerligt, at den stilling blev afskaffet. Vi bakker også fuldt op om beslutningen i ØU, sagde Dansk Folkepartis Brain Lyck Jørgensen.

Fra Socialdemokratiets side var der ligeledes fuld opbakning.

- Det er to rigtigt gode beslutninger, som varetager hver deres ting. Whistlebloweren for vores medarbejdere og internt, hvor borgerrådgiveren varetager vores borgeres interesser. Samlet set en rigtigt god dag, hvor vi har lagt grunden til at fortsætte med at arbejde med nogle rigtigt vigtige områder, sagde Pia Foght.

Forud for byrådsmødet var desuden indkaldt til demonstration foran rådhuset til støtte for genoprettelsen af en borgerrådgiverfunktion.

I finanslovsaftalen for 2021 er der afsat 30 millioner kroner i 2021 og 35 millioner i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

Borgerrådgiverens opgave er blandt andet at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.