Venstre foreslog at udskyde finansieringen af sandfodringsprojektet Nordkystens Fremtid. Det er useriøst, mener borgmesteren. Foto: Allan Nørregaard

Vrede efter smalt budgetforlig

Gribskov - 22. september 2021 kl. 04:02 Af Nicklas Thorup Clausen og Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Med vedtagelsen af budgetaftalen for 2023 - 2026 fredag er banen for alvor kridtet op til valgkamp i Gribskov.

Siden forliget blev meldt ud har det ikke skortet på kritikken fra blå bloks side (se debatindlæggene i dag), hvor man ikke alene kritiserer økonomien i budgettet, men også det politiske klima i forhandlingerne.

Formanden for Venstre i Gribskov, Christina Lund, kalder i et debatindlæg forløbet for »en ren farce«, mens Dansk Folkepartis Brian Lyck Jørgensen giver udtryk for at være blevet »smidt ud« af forhandlingerne.

- Jeg synes, det er en farce. Der er et møde om onsdagen og så aftaler partierne at mødes igen fredag 19.30. Men inden da bliver gruppeformanden og spidskandidaten (Birgit Roswall og Bent Hansen red.) ringet op og får at vide, at der er indgået forlig med de røde partier. Så vi føler os gjort lidt til grin. Så kan det godt være, at Anders Gerner Frost siger, han vil lave brede forlig over midten, men det har ikke hold i virkeligheden, siger Christina Lund.

Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) siger, at han gerne havde set, at Venstre var en del af budgetforliget. Men han mener, at Venstre »skød sig selv ud af forhandlingerne«.

- Det korte af det lange er, at Venstres forslag om at rykke på Nordkystens Fremtid (75 millioner kroner dyrt sandfodringsprojekt i samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner, red.) ikke havde gang på jord. Jeg bad dem om at tage en tænker på den og høre, om de virkelig ville holde fast i det. Det ville Venstre, og det betød, at de de facto meldte sig ud af forhandlingerne, siger Anders Gerner Frost.

Nordkystens Fremtid-projektet har været undervejs siden stormen Bodil i 2013.

- Useriøst forslag

Anders Gerner Frost siger, at han ser Venstres oplæg som ren valgkamp:

- Venstres finansieringsforslag var i min verden decideret useriøst. Jeg tolker det, som om de ikke ønskede at være med i budgetforliget. Så jeg synes, det er utroværdigt, når de siger, det er en farce, siger han.

Budgetaftalen er vedtaget med det smallest mulige flertal. Borgmester Anders Gerner Frost har ellers gennem hele byrådsperioden - og også i sin pressemeddelelse i forbindelse med indgåelsen af dette budgetforlig - lovprist det brede samarbejde i byrådet.

Ønsket om et bredt samarbejde holder han fast i, selvom det ikke er lykkedes med budgetaftalen.

- Men det er klart, at der er gået valgkamp i den. Vi bærer ikke nag i NytGribskov og er klar til at fortsætte det brede samarbejde på den anden side af et valg. Jeg tror sagtens, vi kan komme videre, og det er vi også klar til at stå i spidsen for i NytGribskov, siger Anders Gerner Frost og slår fast:

- Når man nærlæser Venstres budgetforslag, så er vi i store træk enige om fremtiden. Der er konsensus om den økonomiske politik, der bliver kørt, selv om de her har prøvet at trække en kanin op af hatten.