Naturlegepladsen i Tisvilde lukkede i onsdags på grund af høj forekomst af flåter med TBE-virus, der kan give hjernebetændelse. Foto: Allan Nørregaard

Virusekspert: Lille risiko for TBE-smitte fra hunde

Gribskov - 21. juni 2020 kl. 17:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke udelukkes, at ens hund eller kat kan tage inficerede flåter med hjem, som så bider sig fast i mennesker. Men det er mere i teorien end i praksis, ifølge overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut.

Martina Higson, der bor tæt på skoven i Tisvilde, blev for en måned siden smittet med TBE-virus fra et flåtbid, og det udviklede sig til hjernebetændelse. Hun fortæller, at hun ikke havde været ved naturlegepladsen i Tisvilde Hegn, hvor der ligesom i efteråret igen er konstateret et højt niveau af TBE-virus - hun havde slet ikke været i skoven, siger hun.

Hendes egen teori er derfor, at flåten kan komme fra hendes hund, som måske er blevet bidt ude i haven.

- Risikoen for at blive bidt af en voksen flåt er ikke så stor, og hvis den kommer fra en hund, hvor den lige har spist et måltid, så skal den ikke have flere måltider i sit liv, og så er den ikke tilbøjelig til at bide videre, siger Anders Fomsgaard.

Det er nemlig flåter på nymfe-stadiet, der bider sig fast i mennesker, mens det fortrinsvist er voksne flåter, der sætter sig på hunde og større dyr.

Hjorte i haven Det er også en mulighed, at hjorte transporterer flåter med TBE-virus ind i haver. Her overlever flåterne ikke længe, måske et par uger eller en måneds tid.

- Hvis det er på den måde, så er det super uheldigt, siger Anders Fomsgaard.

I området ved naturlegepladsen i Tisvilde Hegn er der modsat tale om et såkaldt 'mikrofokus'. Det vil sige, at der er de rette betingelser for flåterne, og de bliver derfor flere sæsoner i træk i et afgrænset område og ikke blot i en kort periode.

Der er også set hjorte ved naturlegepladsen i Tisvilde.

- Vi har hørt historier om folk, der har løbet ture om morgenen, og som har set en hel flok ligge inde på legepladsen, siger Anders Fomsgaard.

Hjortene bliver muligvis tiltrukket af skraldespandene, som der derfor kom låg på sidste efterår, da der blev konstateret en rekordhøj forekomst af flåter med TBE-virus på verdensplan.

Vaccination På baggrund af sit sygdomsforløb opfordrer Martina Higson fra Tisvilde andre til at blive vaccineret mod vaccinen. Der findes ingen behandling for TBE-virus, men man kan lade sig vaccine forbyggende imod den.

- Man kan overveje at lade sig vaccinere, hvis man færdes jævnligt i skoven uden for stier i området, hvor der er TBE. Jævnligt kan være, hvis du bor, går på jagt eller har sommerhus der.

Det kan dog være svært at vide på forhånd, hvor der er TBE, inden et afgrænset mikrofokus er opdaget.

Vaccinationen består af to indsprøjtninger med en måneds mellemrum.

