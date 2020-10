Turen om træanvendelse gik til et snedkeri i Mårum og derefter med skovfoged Jens Bach ud i Gribskov.

Virtuelle temacykelture

gribskov: Klimagruppen i Gribskov har trods coronakrisen fået afviklet en række spændende temacykeltur i løbet af sommeren. Temaerne har spændt over økologisk byggeri, natur, turisme, økologiske fødevarer, produktion og miljø samt natura 2000 og træanvendelse. Det har været meget opmuntrende at besøge disse turmål og især at møde ildsjælene bag projekter og virksomheder, skriver klimagruppen i en pressemeddelelse.