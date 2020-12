Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Virksomheder tvunget til at tænke nyt: 'Pludselig gik det stærkt'

Gribskov - 20. december 2020 kl. 08:49 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da verden lukkede ned i marts måned, sad Rune Dahl Mortensen fra rejsebureaet Sne & Vand og overvejede sine muligheder. Hans rejsebureau arrangerer blandt andet skirejser til Norge og rejser med fokus på vandring og aktivitet, men der var som bekendt ikke mange steder, man kunne rejse hen i foråret. Samtidig har han også en udlejning ved Esrum Sø, hvor gæster kan prøve kræfter med paddleboards og kajak.

- Vi kiggede på verden, som så uforudsigelig og usikker ud. Så kom vi i tanke om, at vi tidligere havde talt med Henrik (Jørgensen, red.) fra Munkerupgaard om nogle events. Og vi fandt den perfekte måde at gøre det på. Det her var et genialt sted til det, vi laver. Så det tog ikke mere end en halv time om at blive enige om, at det her var den perfekte kombination, fortæller han.

Munkerupgaard ligger lige ud til havet, og derfor var det oplagt at lade gæsterne indlogere sig her, mens dagen så kan bruges på vandsport og afslapning.

Alt inkluderet Hotelmanager Henrik Jørgensen fra Munkerupgaard og Rune Dahl Mortensen beskriver deres tilbud som en form for intim udgave af La Santa Sport. Der er plads til 50 mennesker ad gangen, og de kan så hoppe i kajak og lære at stå på paddleboard i løbet af dagen, mens de ikke skal tænke på forplejning. Opholdet er med alle måltider inkluderet - altså all inclusive, som mange rejser til udlandet for at nyde.

- Vi kan på den måde tilbyde en aktiv forkælelsesferie, siger Henrik Jørgensen.

Han peger på, at det samtidig er et ophold for hele familien, som de to parter kan tilbyde.

- Børnene kan frit rende rundt, og ingen tysser på dem. Vi vil gerne give mulighed for en aktiv familieferie, hvor man kan være aktive fra formiddag, til man går i seng, siger Henrik Jørgensen.

Rune Dahl Mortensen vurderer, at mange efterhånden har fået øjnene op for at holde ferie i Danmark, og måske vil blive ved med det, selv når corona igen har sluppet sit tag.

- I sommer var der nok nogen, der tog hertil, fordi de ikke kunne komme til Italien for eksempel. Men man skal ikke være blind for, at mange også gerne vil holde ferie i Danmark, corona eller ej. Man oplever flere og flere, der er interesseret i at mindske deres CO2-udslip og ikke vil flyve langt, men i stedet pakker bilen. Og så kan de være her på kort tid, hvis de for eksempel kommer fra København, siger Rune Dahl Mortensen.

Gik stærkt Han peger på, at man med samarbejdet her får en social del med i pakken, som man også kender fra campingplivet - men hvor standarden er bedre.

- Og så er alt planlagt og inkluderet. Man skal ikke tænke på noget, udover om man vil ud og ro kajak om formiddagen eller eftermiddagen.

- Derudover indebærer alle vores aktiviteter, at man lærer noget. Meningen er, at man bliver dygtigere til noget undervejs, siger Rune Dahl Mortensen.

Konceptet med all inclusive aktiv-ferie i Danmark blev godt modtaget, og der blev booket to uger fuldt ud på Munkerupgaard.

- Pludselig gik det stærkt, og vi fik booket to uger. Næste år planlægger vi at køre i tre uger, siger han.

- Så det viser noget om, at når man bliver presset og ryster posen, så opstår der nye muligheder og idéer. Munkerupgaard er gode til ophold og lækre rammer, og vi er gode til aktivitet og indhold. Så det handler om at finde sammen om de ting, vi kan hver især og skabe et nyt og unikt produkt i Danmark, siger Rune Dahl Mortensen.

Udover aktiviteterne i havet er det også muligt at benytte sig af faciliteterne ved Esrum Sø, hvor Sne & Vand primært holder til.

Der afholdes i 2021 ophold for familier i uge 30 og 31, og i uge 32 vil det være for voksne uden børn.