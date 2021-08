Merete og Søren Engelsen plantede 7-8000 stokke ved deres vingård i Hågendrup i 2018. Foto: Kenn Thomsen.

Vinbønder med store drømme: Vil lave et lille nordsjællandsk Alsace

Gribskov - 29. august 2021 kl. 07:43 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Drømmen og tanken er den samme på Høbjerggård ved Helsinge som på Østergaard i Hågendrup, hvor vinstokkene i denne tid modnes. Det handler om hver for sig at etablere et vineri, men også at blive en del af en lokal helhed.

- Vi skal da lave en vinrute her i området. Sammen med de andre vindyrkere i Ørby, Annisse og Garbolund plus alle hobbyavlerne. Et lille nordsjællandsk Alsace, siger Ann-Jeanette Bakbøl fra Høbjerggård, og den idé er hun ikke ene om.

- Der kan laves en fin lille rute, som man kan tage på cykel, foreslår Merete og Søren Engelsen i Hågendrup syd for Gilleleje. Med navnet Gilleleje Wine er de også på sporet af at koble sig på filosoffen Søren Kierkegaards tilknytning til Gilleleje og teksten omkring: "In vino veritas" (i vinen er sandheden).

Vokseværk på Høbjerggård Men i første omgang handler det om at producere vin, og her er der tale om to "begynder-hold", som i oktober for første gang skal høste. Østergaard peger i retning af 10. oktober, mens Høbjerggård er en anelse mindre "optimistisk".

- Maj var kold, og vi skulle have haft lidt mere varme her i august, så jeg tror, vi skal hen i slutningen af oktober, før vi kan høste. Men det er et prøveår, planterne er jo kun i gang med deres tredje sommer, så jeg regner bare med 100 flasker. Næste år kommer der rigtigt mange, stort set alle planter kan give druer, håber vinbonden med de 3000 vinstokke.

Ann-Jeanette Bakbøl trak sig for to år siden tilbage fra et civilt job i finanssektoren for at blive vinproducent.

- Min mand og jeg købte gården med det formål, at vi skulle skabe noget, når vi forlod arbejdsmarkedet. Der var mange tanker på bordet, men da vi interesserer os meget for vin, så var det naturligt, at det landede med en vingård. Min mand er stadig på arbejdsmarkedet, men når han kommer hjem tager han meget gerne del i arbejdet med vinstokkene om aftenen. Så går vi ud i de sidste par lyse timer og binder planterne op og piller blade af. Vineriet er ved at stå færdigt, og det er indrettet i en gammel hestestald, hvor stilen er forsøgt bevaret, fortæller Ann-Jeanette Bakbøl.

Ann-Jeanette Bakbøl fra Høbjerggård forestiller sig, at man kunne lave en vinrute rundt til gårdene i Gribskov. Foto: Kenn Thomsen

Udover hendes mand, Niels Erik Eberhard, står datteren Louise Bakbøl Lownsbrough for IT, så hjemmeside og de sociale medier bliver brandet bag Høbjerggård. Derudover er der stor interesse for vingården , og der er folk, der allerede nu vil være med til at høste og frivilligt gerne vil med i marken. Venner og familie giver gerne et nap med.

For at blive klogere på vin og vinproduktion, startede Ann-Jeanette med at bygge et netværk op og besøge vingårde i hele Danmark - og derudover har ægteparret rejst rundt til vinfolk i USA og Europa.

- Derfor har vi også tænkt at få tilknyttet en ønolog som konsulent. Vi er ved at få kontakt til en, der kommer fra New Zealand, og som kan hjælpe os igennem de første år, fortæller de.

Klar til at høste Ann-Jeanette Bakbøl og Niels Erik Eberhard har også besøgt Søren og Merete Engelsen på Østergaard i Hågendrup og høstet lidt af deres erfaringer. De plantede deres 7-8.000 stokke i maj 2018, altså et år før Høbjerggård.

- Men 2018 var et særdeles tørt år, så det er først nu, at vi er klar til at høste, fortæller Søren Engelsen. Han håber på at kunne høste 500 liter hvidvin af druemærket Solaris. Den røde Pinot Noir må vente til næste år.

Det var i øvrigt netop i 2018, at familien Engelsen tog det store skridt. I hvert fald flyttede Søren og Merete fra Frederiksberg og til en gård på Gilleleje-kanten. De drømte om at skabe noget, og det er nu i gang med. De har begge bevaret deres job, Merete som forsker hos Novozymes, og Søren som professor på Landbohøjskolen. Han er ansat på Fødevareinstituttet og står der også for kurser i vinproduktion, så for begge flyder arbejde og hobby meget sammen.

- Vi ser frem til at få høstet, men inden da skal vi have den gamle lade indrettet til vineri. Gulvet er støbt, og afløbene er på plads. Nu venter der murer- og tømrerarbejde.

Det bliver en kamp mod tiden, men de ser ud til at hvile i det. Loftet over laden holdes frit.

- Der er ugler deroppe. De skal også have lov at være her, siger de samstemmende.

Med tiden skal der gøres plads til en café ovre i den gamle svinestald.

Merete og Søren har også støtte i venner og familie, der kommer og giver en hånd med, når der behov for det. Samt hjælp fra en konsulent med fortid i New Zealand og med ekspertise i at producere såkaldt "kølig vin."

Vinstokke på rad og række ved Høbjerggård. Foto: Kenn Thomsen

En ægte vin-familie - Jeg går rigtigt mange kilometer op og ned langs rækkerne for at se om alt ser rigtigt ud. 74 km blev det til da vi trak tråde til espalier, så jeg behøver ikke anden motion, griner Merete Engelsen.

En stor hjælp ender familiens ældste søn, Valdemar, utvivlsomt med at blive. Han er nemlig uddannet vingartner oppe på Dyrehøjgård på Røsnæs, landets største vingård.

- Han kommer og hjælper engang imellem. På sigt ligger der et job og venter på ham her. Og så er han i øvrigt flyttet til Asserbo, tættere på os, fortæller en glad Søren Engelsen.