Ville stoppe tyv: Butiksdetektiv fik tæsk

Det endte voldsomt for en butiksdetektiv, da han søndag aften klokken 19.28 ville stoppe en tyv, der passerede kasselinjen i Netto i Blistrup. En mand på 50-60 år havde betalt for nogle varer i kassen, men butiksdetektiven have lagt mærke til, at manden også havde puttet varer for 500 kroner i et indkøbsnet, som han ikke havde betalt for. Butiksdetektiven rettede derfor henvendelse til manden ude foran butikken, hvorefter manden kvitterede med et slag i ansigtet på butiksdetektiven, så hans briller gik i stykker.