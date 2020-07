Ville købe stoffer: Blev overfaldet af mænd i mørk bil

To mænd fra Herning lærte på den hårde måde, at det kan være farligt at ville købe stoffer.

Mændene fra Herning prøvede at købe euforiserende stoffer af mændene i gruppen, men i stedet for at få lov til at købe stoffer, så blev de blandt andet slået og sparket.