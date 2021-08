Vildt nok: Her bor manden med leen

Jeg er lidt rastløs, så jeg skal helst have et projekt eller to, forklarer Jørn Eriksen, som bruger en le til at holde græs og andre vækster nede i sin tørvemose. Foto: Claus Johansen

Gribskov - 02. august 2021 kl. 04:02 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Robotplæneklipperen kører planløst rundt på Jørn Eriksens store græsplæne foran hans og hustruens idylliske sommerhus i Rågeleje.

- Det er jo kedeligt at slå græs, så det får den lov til at klare. Jeg vil meget hellere gå rundt med leen, siger Jørn Eriksen.

For omkring ti år siden købte ægteparret det store sortmalede sommerhus i Rågeleje - og med i handlen fulgte tørvemosen på 20.000 kvadratmeter.

Hele grunden var fyldt med høje elmetræer og den invasive plante bjørneklo.

- De første syv år fjernede jeg bjørneklo på grunden med spade - og fik også væltet en del træer med motorsaven. Så kom der en sø frem - jeg anede ikke, at den var der - og så blev der lys. Og så kom der nye dyrearter til, forklarer Jørn Eriksen.

Langsomt begyndte han at forstå, hvad der skete i naturen:

- Så begyndte jeg at interessere mig mere og mere for, hvad der sker i naturen. Hvad var der af blomster og dyrearter? Langsomt groede min viden om, hvad der skete - men også kærligheden til at følge med i naturens gang. Så jeg prøver at hjælpe naturen på vej til at blive den tørvemose, den engang var.

Resultatet er et væld af planter, for eksempel alm. fredløs, bittersød natskygge, kærtidsel, eng-nellikerod, mjødurt og mange andre arter. Der er også den sjældne grøn mosaikguldsmed. Den lægger sine æg på krebseklo, som vokser i vandet.

Man skal skære med leen - ikke slå, forklarer Jørn Eriksen. Den skal derfor holdes skarp. Foto: Claus Johansen

- Jeg er lidt rastløs Jørn Eriksen bruger timer i tørvemosen:

- Jeg er lidt rastløs. Når jeg har siddet ned hele dagen i mit lederjob, og to-do-listen ikke er blevet mindre, er det godt at få rørt sig. Og når jeg slår med leen, kan jeg se, at jeg har lavet noget. Så i stedet for at gå i fitnesscentret tager jeg leen og svinger den - og prøver at finde ud af, hvad der er de gode planter, og hvad skal vi holde lidt nede. Så jeg har udviklet mig fra at være en almindelig husejer fra København til pludselig at få en stor livsværdi i at prøve at følge med i naturen og forstå, hvad der foregår.

Det handler blandt andet om den rigtige balance i naturen, forklarer han.

- Det er godt at have et vandspejl i forhold til blandt andet isfugle, vandsalamandere, snoge og guldsmede. Det er også godt at udpine jorden i tørvemosen, for eksempel ved at slå græsset og fjerne det. Hvis man vil have mosens naturlige væld af blomster og fauna, skal man fjerne det energifyldte græs og brændenælder. Så vinder de fine små moseblomster, siger Jørn Eriksen.

Han har for nylig købt nabogrunden, hvor hans mørkegrønne bistader skal have plads:

- Jeg har en 'legeplads' herovre. Jeg er ved at indrette grunden til bierne, så jeg er optaget af at få nogle flere blomster, så der kan komme flere insekter - og så bierne har gode betingelser. Og så laver jeg nogle ruter - stier - gennem den vilde natur.

- Hvis man friserer naturen, sker der jo ingenting. Her er der jo ikke noget, siger Jørn Eriksen og peger på græsplænen.

