Vil undgå trafikkaos: Farten sættes ned

Hvad er vigtigst - at kunne parkere i Hovedgaden eller trafiksikkerheden? Sådan har flere borgere i Tisvilde spurgt, da Gribskov Kommune har afvist at ansætte en parkeringsvagt, selvom mange holder ulovligt parkeret i Hovedgaden - hvilket risikerer at føre til trafikkaos på de varme dage. Men nu forsøger Nordsjællands Politi at gøre trafikafviklingen mindre kaotisk ved at sætte hastigheden midlertidigt ned til 30 kilometer i timen mellem Olskærvej og parkeringspladsen ved stranden. Det sker efter ønske fra kommunen og Tisvilde og Omegns Erhvervsforening.

