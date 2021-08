Vil undgå stemmespild: Fire partier i grønt valgforbund

Kernen i dette samarbejde er, at stemmer man på et af de fire partier, vil man som vælger være sikker på, at ens stemme placeres hos et parti med samme værdifællesskab, forklarer Jens Rane Holck, der er spidskandidat for SF, der ikke på nuværende tidspunkt har mandater i byrådet.

- For vores vedkommende er kernen i det at undgå stemmespild. Når man som vælger vil stemme på et parti, der ikke har været i byrådet i en periode eller to, kan man måske være bange for at stemme på et lille parti, men der skal man vide, at kommer det givne parti ikke ind, vil ens stemme vil gå til et af de andre grønne partier, der har et værdifællesskab - og dermed vil stemmen ikke gå til spilde, siger han og fremhæver også borgerinddragelse som en vigtig fælles mærkesag for partierne.