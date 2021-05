Kulturnatten i Helsinge har tidligere fyldt Helsinge gågade med mennesker. Nu er livet i bymidten igen vendt tilbage.

Vil takke kunder for støtte i svær tid: Giver gavekort for 75.000 kr. væk

Der er 75.000 gode grunde til at besøge gadekærbutikkerne i Helsinge i den næste tid. Som tak for den store opbakning, butikkerne har modtaget efter genåbning, udlodder Gadekærforeningen - en sammenslutning af mange af butikkerne i det centrale Helsinge - således gavekort for 75.000 kr. Man deltager ved at svare på, hvor butikkerne i Helsinge ønsker, at man som forbruger handler. Sverige, København eller Helsinge.

- Vi ved alle sammen, hvor hårdt det har været for butikkerne, men der er så mange, der har været gode til at bakke op under oplukningen. Derfor vil vi gerne give lidt tilbage til dem. Der var det her oplagt, siger Conny Nielsen, formand for Gadekærforeningen.

Udover et tak til kunderne er gavekortene også en måde at bakke op om butikkerne på, siger Conny Nielsen.

- Butikkerne har holdt fast. I en svær tid. Så de fortjener, at vi gør noget ekstra for dem. Forhåbentlig er det her også med til at skabe endnu mere liv i byen, siger Conny Nielsen, der håber, at konkurrencen vil være med til at skabe endnu flere glade ansigter.

- Jeg elsker selv konkurrencer. Det giver glade ansigter og glade borgere. Og dem samler vi på i Helsinge, siger hun.

