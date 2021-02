Vil lave nyt lokalråd: 'Helsinge er en lidt glemt hovedstad i Gribskov'

Se billedserie Der skal være et endnu større fællesskab i Helsinge, mener ildsjæl. Hun har derfor taget initiativ til et nyt lokalråd. Foto: Jan F. Stephan

'Et nyt lokalråd i Helsinge skal være med til at styrke fællesskabet

Gilleleje har et. Ramløse har et. Selv Maarum-Kagerup har et. Ja, groft sagt har stort set alle byer med respekt for sig selv et. Men ikke Helsinge.

Selvom det er Gribskov Kommunes største by målt på indbyggertal, har man ikke noget lokalråd, der kan varetage byens interesser. Men nu skal det være nok.

Kamilla Barslund, der er formand for foreningen Helsinge - Danmarks bedste børneby, har nu oprettet foreningen Lokalråd Helsinge.

- Jeg kan spejde rundt til alle vores nabobyer. Der er lokalråd, som fungerer rigtig godt, når man skal have sager igennem politisk, når der er høringsprocesser med store ændringer i byen, eller når enkelte borgere har nogle spændende initiativer, siger hun.

Selvom Kamilla Barslund har oprettet Lokalråd Helsinge, understreger hun, at det hele stadig er på idéstadiet. Kamilla Barslund håber, at nysgerrige sjæle vil være med i projektet.

- Jeg tager bare initiativ. Det er ikke, fordi jeg skal sidde for bord- enden. Jeg sætter det i gang, fordi der er behov, siger hun.

Kamilla Barslund mener, at Helsinge i dag bærer præg af, at der ikke er noget lokalråd. Hun oplever blandt andet, at folk alt for ofte kæmper for sig selv.

- Min oplevelse gennem de sidste år i Helsinge er, at ingen ved, hvor man går hen. Man flakker rundt, fordi der ikke er nogen samlende forening. Nogen går til kommunen, andre går til mig, og nogle helt tredje går til frivilligcenteret. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis man skal have noget igennem, siger hun.

Gode tiltag drukner - Der er masser af gode tiltag, men det drukner lidt i, at vi ikke står sammen. I dag risikerer vi, at 10 forskellige mennesker går med de samme idéer, men fordi de ikke snakker sammen, bliver det måske aldrig til noget.

- Vi mangler et fælles forum, hvor folk kan mødes og diskutere, hvad de har på hjerte, og hvad Helsinge skal være i fremtiden. Jeg håber, det her kan være med til at samle byen, så vi kan samarbejde på en mere konstruktiv måde, så alle de gode ideer kan blive foldet endnu bedre ud, siger hun.

Kamilla Barslund mener, at det manglende samarbejde også gør, at byrådspolitikerne har lettere ved at forbigå byen, når der skal laves udviklingsprojekter.

- Helsinge er en lidt glemt hovedstad i Gribskov, som kører lidt på frihjul. Der er ikke mange af politikerne, der er herfra, så der er ikke mange, der taler byens sag. De kæmper ofte fra de nærmiljøer, hvor de bor. Derfor må vi som borgere stå sammen og ordne tingene selv. Tale om hvad Helsinge kan og skal kunne i fremtiden.

Kamilla Barslund håber også, at nogle af de unge vil synes, det er spændende at bidrage til Lokalråd Helsinge.

- På grund af corona kan vi ikke mødes lige nu. Men jeg håber, at mange vil bakke op. Både unge, der kan være tænke nogle tanker om fremtiden by, men også den ældre generation, der kan fortælle om de udfordringer, de møder. Vi skal kunne rumme det hele.

Har du lyst til at høre mere om lokalrådet, kan du skrive til lokalraadhelsinge@gmail.com. Så bliver du også kontaktet, når det første borgermøde skal holdes.