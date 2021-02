Se billedserie Corona, covid-19, vaccine, plejehjem, første stik. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vil hjælpe ældre med transporten

Gribskov - 03. februar 2021 kl. 04:05 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis turen til vaccinationscenteret virker uoverskuelig, kan man nu hente hjælp hos frivillige i Gribskov Seniorcentre i Helsinge og Gilleleje. Det gælder vel at mærke, hvis man er i en af de målgrupper, der står forrest i køen til en covid-19 vaccine - og modtager en indkaldelse i sin e-boks. Initiativet kommer fra leder af Gribskov Seniorcentre, Lis Laursen, der har en fornemmelse af, at nogen kan have brug for en hjælpende hånd til at komme frem og tilbage til vaccinationsstedet.

- Når der nu igen kommer nogle vacciner og der begynder at komme indkaldelser til vaccination, vil der være nogen, der tænker, at det kan være besværligt, hvis man eksempelvis skal til Hillerød - eller måske bare et sted i Gribskov, og har brug for hjælp til at komme derhen. Og hvis man ikke er vant til at køre i flextrafik, kan der måske være nogen, der taber pusten ved tanken om at skulle gøre brug af dette. Så vi spurgte i brugergruppen, om der var nogen, som kunne tænke sig at hjælpe. Og det var der. Pt. er der tre frivillige, der gerne vil køre med dem, der kan have behov for det, siger Lis Laursen.

- Så hvis man modtager brev fra SSI, og man tænker, at det virker uoverkommeligt, så kan man ringe hertil og spørge, om man kan få hjælp, siger Lis Laursen, der meget gerne hører fra flere, der kunne tænke sig at give en hånd med, når det kommer til at hjælpe medborgere til vaccinationsstedet.

Hun peger på, at det udover køreturen kan være uoverskueligt selv at ankomme til et nyt sted, hvor man skal finde den rette indgang osv., og at det derfor også kan være en hjælp at følges med én hen til vaccinationsstedet.

- Jeg hørte om en borger, der tog en taxa til et testcenter, og herfra selv skulle finde ud af det - og det var noget af en tur for hende. Så det kunne man forestille sig også kan være tilfældet for nogle af de borgere, der ankommer til et vaccinationscenter, siger hun.

Man kan ringe til Gribskov Seniorcentre på 72 49 91 75.

Der vil være borgere, som er berettiget til at få hjælp til transport frem og tilbage fra vaccinationsstedet fra kommunen, og de vil blive kontaktet direkte. Fornylig besluttede økonomiudvalget desuden, at kommunen betaler regningen, men formentlig vil blive kompenseret helt eller delvist for denne udgift fra staten. Det vil derfor være gratis for borgerne i denne målgruppe at blive kørt frem og tilbage.