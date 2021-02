Ib Petersen mistede i september sin kone til kræft. Nu får kommunens behandling af hende konsekvenser. Foto: Allan Nørregaard

Vil have undersøgt hele ældreplejen: 'Nok er nok'

Gribskov - 16. februar 2021 kl. 11:40 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der skal sættes penge af til en tilbundsgående undersøgelse af hele ældreområdet, når politikerne i foråret skal forhandle om de kommende års kommunale budgetter. Det mener Nyt Gribskovs Pernille Kromann Sams og Socialdemokraternes Pia Foght.

Førstnævnte havde før sidste uges møde i ældreudvalget ellers stillet forslaget om, at der nu skulle laves en undersøgelse af ældreplejen på baggrund af sagen med Ib Petersens afdøde hustru, Ruth Petersen, der i sin sidste tid fik hjælp af Gribskov Kommunens kommunale plejeenhed.

Men Pernille Kromann Sams mener, det giver endnu bedre mening at lave en undersøgelse af hele området.

- I lyset af, at vi er klar over, at der ikke er økonomi til at lave en tilbundsgående undersøgelse nu, vil vi bringe den videre til budgetforhandlingerne. Nok er nok, og selvom vores medarbejdere knokler, er der noget strukturelt i vores ældrepleje, der har haltet i mange år. Nu er vi nødt til at komme ned til kernen af, hvad der skal til for at få en ordentlig drift, siger hun.

Mange udfordringer Pia Foght, der også er mangeårigt medlem af ældreudvalget, er enig.

- Der har de seneste mange år været udfordringer i ældreplejen i Gribskov. For at vi kan leve op til den forventede kvalitet og fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere er vi derfor nødt til at stoppe op og en gang for alle finde den rigtige struktur. Det foreslår vi, at vi gør med en grundig ekstern undersøgelse, siger hun.

Debatten om ældreplejen i Gribskov blussede for alvor op, da Ib Petersen den 13. januar stod frem og fortalte om den behandling, hans kræftsyge hustru fik. Han fortalte blandt andet, at han havde problemer med at få bleer fra Pleje Gribskov, og at visitatoren ikke havde tid til at komme ud og snakke med dem om, hvilke behov Ruth Petersen havde for hjælp i sin sidste tid, fordi medarbejderne var på ferie.

Brug for en klar plan Men selvom Pia Foght og Pernille Kromann Sams altså nu lægger op til, at undersøgelsen af ældreplejen først skal laves efter budgetforhandlingerne, har de i deres forslag til ældreudvalget samtidig skrevet ind, at Pleje Gribskov skal arbejde på nogle ting allerede nu.

- Der skal lægges en klar plan for samarbejde med borgere og pårørende, der tager udgangspunkt i borgerne og de pårørendes behov. Og så skal der tilknyttes en fast person til borgere i livskriser, så man ikke møder så mange forskellige personer i sådan et forløb, siger Pia Foght.

Pernille Kromann Sams understreger også, at sagen med Ruth Petersen allerede har fået konsekvenser.

- Vi skal kunne sikre, at borgerne føler sig trygge. Derfor kan vi ikke bare lade tiden gå, inden vi gør noget. Derfor er der allerede nu ændret arbejdsgange. Blandt andet at der kommer en visitator ud i hjemmet, allerede dagen efter man bliver udskrevet. Det har man ikke gjort før. Der har været fremskudt visitation på sygehuset. Så tingene står ikke stille, siger hun.

Stor udskiftning Pernille Kromann Sams mener, at problemerne i ældreplejen blandt andet skyldes, at man har haft svært ved at holde på sine medarbejdere.

- Vi har nogle superdygtige sygeplejersker. Men forudsætningen for at skabe et stabilt og højt fagligt niveau er vanskelig, hvis der er for store udskiftninger i medarbejderstaben, siger hun og fortæller, at en sag som den med Ruth Petersen er med til at vise, hvor der er problemer.

- Det er rigtig træls, at der skal nogle kedelige sager til. Men nu hvor vi kaster et kritisk blik på området, kan vi lige så godt kigge på processerne i hele helhedsplejen. Det er ikke, fordi det er noget, vi ikke har arbejdet med. Men der er nogle ting, der nu lyser mere tydeligt op, når der kommer sådan et forløb, siger Pernille Kromann Sams.

