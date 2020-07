Koncerter er noget af det, Helsinge bymidte efter planen skal fyldes med denne sommer. Foto: Jan F. Stephan

Vil bryde negativ fortælling: Nu skal der knald på Helsinge

Stærke kræfter kæmper for, at Helsinge slipper af med negativt rygte. En sommer fuld af liv skal vise, hvad byen har at byde på

Det er fyldt med ukrudt i gågaden, og midtbyen består kun af tomme butikslokaler. Fortællingen om Helsinge har de seneste år været præget af megen negativitet. Især de sociale medier er svømmet over af brok. Men nok er nok. Nu er det tid til at praktisere, hvad man prædiker.

Foreningslivet, erhvervslivet og Gribskov Kommune er nu gået sammen om et projekt, der skal sætte fokus på alt det gode, Helsinge også kan - og kan komme til at kunne.

- Vi står med mange tomme butikker, debat om sivegade, Corona-pandemi og blandede følelser omkring byens trivsel - vi har alle en holdning til Helsinge. Derfor skal der gøres noget. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og afvente endnu mere butikslukning eller negative kommentarer om, hvor ringe byen er. For når man dykker ned, har byen rigtig meget at tilbyde, siger Kamilla Barslund, formand for 'Helsinge - Danmarks bedste børneby'

En rigtig sommerby - Vi har en by med et utrolig godt foreningsliv og masser af sportsaktiviteter. Samtidig er Helsinge er stolt handelsby. Nu går vi sammen med kommunen for at få ting til at ske, siger Kamilla Barslund.

Helt konkret er projektet 'Sommerliv i Helsinge' søsat. Her vil der blive afholdt arrangementer i byen hele sommeren igennem.

Der vil blandt andet være børnekoncerter, børneloppemarked, open air atelier og meget, meget andet. Formålet er kort fortalt at gøre Helsinge til en rigtig sommerby.

- Nu tager vi tyren ved hornene. Vi vil have byen til at blomstre og have folk hertil. Detfor har en gruppe mennesker brugt en masse fritid på at banke noget op. Og alle er velkomne til at bidrage. Det er bare at kontakte mig. Så har man en lille trio, vil spille lidt, så sig til. Så hjælper vi med det. Vil spejderne grille pølser ved gadekæret, så bare giv den gas, siger Kamilla Barslund, der især er træt af fortællingen om, at der intet sker i Helsinge.

- Man taler byen ned, siger hun.

- Vi ved, at de negative ord har større kraft end de gode. Så der skal ikke særlig meget brok i hjørnerne til, før det bliver sandheden. Det er virkelig ærgerligt. Derfor må alle dem med den positive tilgang komme ud af busken. Har man brokket sig på Facebook i et væk, har man nu rent faktisk muligheden for at gøre noget selv.

Begejstring på rådhuset I Gribskov Kommune glæder centerchef Vibeke Steen sig over det nye samarbejde med forenings- og erhvervslivet.

- Som kommune er vi meget begejstrede over at se, hvad Helsinge kan mobilisere på så kort tid, og hvad vi kan, hvis vi arbejder sammen. Helsinge har så meget godt at bygge på. Det er en by med et stærkt idræts- og kulturliv, og så er butikkerne kendt for at levere en rigtig god service, der blandt andet trækker københavnere herop, siger hun.

Gode relationer Centerchef Vibeke Steen understreger også, at Gribskov kommune kun er glad for at kunne hjælpe med at få tingene til at ske.

- Vi er rigtig glade for at være med til at sætte skub i tingene, og ambitionerne for Helsinge stopper ikke her. De er langt større både, hvad angår aktiviteter, men også for byens udvikling i det hele taget. Noget at det mest værdifulde ved samarbejdet omkring Sommerliv i Helsinge er de gode relationer, der skabes mellem butikker, foreninger og Kommune. Hvis vi kender hinanden, kan vi også få gode ting til at ske, fortsætter hun.

Har du en god idé til et arrangement, kan du skrive til Kamilla Barslund på kamilla@broeckner.dk.

Det løbende program med aktiviteter i Helsinge kan findes på Facebook-gruppen »Os, der bor i Helsinge«.