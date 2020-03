Gribskovs politikere kan begynde at indøve den kendte traver, at de ikke kan styre udgifterne på visse områder. På billedet ses de under en fællessang, som indleder hvert byrådsmøde. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Vigtige områder er fortsat underbudgetteret

Gribskov - 12. marts 2020 kl. 02:54 Af Karl Erik Frederiksen

Gribskov kommune bruger flere penge til skoler og ældre, end politikerne har sat af i budgettet, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag:

Selv om første kvartal endnu ikke er afsluttet, og selv om de endelige regnskabstal for hele2019 endnu ikke foreligger, forudser Gribskov Kommunes administration, at kommunes budgetter på et par områder er udfordret så meget, at året kan ende med et budgetunderskud.

Det fremgår årets første budgetopfølgning, som Gribskov byråd tirsdag aften tog til efterretning. De forudsætninger, som var gældende ved budgetvedtagelsen i efteråret 2019, holder ikke inden for fagområdet børn, idræt og familie, noteres det. Folkeskolerne har nu, inklusiv eksterne specialtilbud, et månedligt merforbrug i forhold til kommunens budget på 1,5 millioner kroner.

Det fremgår desuden, at området har været belastet af stor udskiftning på ledelsesposter og på økonomiområdet. »Det er erkendt, at området har vist sig udfordret økonomisk og styringsmæssigt med de nuværende styringsmodeller, arbejdsgange og systemer,« skriver administrationen.

Den er også gal med området ældre, social sundhed. Siden åbningen af friplejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje er antallet af borgere på plejehjem steget så meget, at administrationen nu arbejder med »en skærpet visitationspraksis til plejecentrene, så stigningen kan bremses«.

Stigningen gælder primært friplejehjem og udenbys ophold, mens kommunens egne plejecentre kører med ledig kapacitet, skriver administrationen i budgetopfølgningen.

Den forudser også, at det bliver umuligt at holde sygeplejens udgifter på det niveau, som politikerne har fastsat i budgettet. Den budgetmæssige udfordring opgives til 7,7 millioner kroner. En handlingsplan, som er sat i værk for at få budgettet overholdt, ventes først at kunne få helårseffekt i 2021.

På baggrund af tallene for de første par måneder forventer administrationen et forbrug på forsørgelse, der på årsbasis ligger 10 millioner kroner over det, som er afsat i budgettet. Byrådet vil blive få fremlagt nye budgetopfølgninger i maj, september og november.