Video og billeder: Voldsom ild i garage

Klokken 10.14 skærtorsdag fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om brand i en garage på Høbjergvej i Helsinge.

Det bekræfter vagtchefen ved Nordsjællands Politi over for sn.dk.

Garagen har taget voldsomt skade af branden, som brandvæsnet fortsat kæmper for at få slukket, ligesom der arbejdes på, at ilden ikke få fat i hovedhuset.

Ingen personer er kommet til skade som følge af branden Hvad brandårsagen er, vides endnu ikke.