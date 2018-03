Video og billeder: Unge lærer at slukke brande i påsken

Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 26. marts 2018 kl. 16:07 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 teenagere lærer i de første tre dage af deres påskeferie, hvad det vil sige at være brandmand. Gribskov Ungdomsskole, Frederiksborg Brand- og Redning og Helsinge Frivilligcenter har slået sig sammen om arrangementet, som varer tre dage, og hvor de unge blandt andet skal slukke brand, lære førstehjælp og lege røgdykkere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter en intro til de forskellige typer af brandslukkere og dagens program kastes de otte piger og tre drenge selv i ilden. Med hjælp og kyndig supervision fra Henning Lund og Lars Sørensen, der er brandmænd på stationen i Helsinge, skal der således leges med både brandslukkere og brandtæpper.

I den første øvelse skal der slukkes et bål. Beredskabet bruger gas til alle sine øvelser, fordi det er det mest miljøvenlige. Gasbålet begynder at blusse op, og den første unge brandbekæmper bliver kaldt frem.

Hun tager brandslukkeren med vand, piller sikringen af og få sekunder efter, er ilden slukket.

- I skal huske at sigte ind, der hvor det brænder og ikke bare på flammerne, fortæller Henning Lund, der viser, hvordan man også kan slæbe brandslukkeren efter sig, hvis den er for tung- det gør flere af de unge senere brug af.

Fokus på fællesskabet Det er Frederiksborg Brand- og Redning, der har taget initiativ til de tre dages kursus for de unge som en del af sin sociale profil.

- De unge får en grundlæggende indsigt i, hvad det vil sige at være brandbekæmper. Vi har et stort fokus på social inklusion, og vi kan tilbyde dem et fællesskab, der er lidt anderledes. Det er en anden måde at lære på, forklarer specialkonsulent Muneeza Rosendahl.

Bålet er blevet erstattet af en lille skraldespand, og den er sværere at slukke. Her er det nemlig ikke nok at skyde direkte på ilden, for på grund af den høje kant på gryden har det kun ringe effekt. Derfor skal man tættere på og sigte mere nedad.

Også brandtæppet bliver taget i brug nu. Lars Sørensen viser, hvordan man ruller det rundt om hænderne for at beskytte sig. For selvom det er lavet af et materiale, der ikke kan brænde, er det altså ikke en grydelap, lyder det fra de to brandmænd.

De unge skiftes igen til at smide brandtæppet over gryden. Ilten kvæles, og ligeså gør ilden.

- Det er spændende, og det er godt at lære om det. Tæppet var lidt skræmmende, fordi man skulle tæt på ilden, men det var slet ikke så svært, som jeg troede, siger 15-årige Philip Klestrup, der går i 8. på Nordstjerneskolen.

Også 13-årige Sofie Birkkjær Christensen fra Bjørnehøjskolen er glad for, at hun bruger tre dage som brandmand.

- Det er sjovt, at vi prøver at slukke brande og får noget viden om, hvordan man skal gøre i sådan nogle situationer, siger hun.

For ungdomsskolens leder Mikael Lieberkind er fællesskabet og fokus på mere håndværksbaserede fag afgørende.

- Det er rart at få sat fokus på nogle af de fag, hvor bogen ikke er afgørende. Derudover er det sundt, at vi viser de unge, hvad andre autoriteter foretager sig, siger Mikael Lieberkind.

Tirsdag venter de unge brandbekæmpere et førstehjælpskursus, mens de onsdag trækker i uniformer for at prøve kræfter med røgdykning.