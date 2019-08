Video og billeder: Høns døde i gårdbrand

Lørdag kl. 9.30 gik alarm om gårdbrand med fare for gårdens dyr på Askelund, Pårupvej 126, nær Pårup station mellem Græsted og Gilleleje.

Et stort antal udrykningskøretøjer blev sendt til stedet, hvor man ret hurtigt fik kontrol over branden, der var opstået i et hønsehus.

-Branden er formentlig opstået i kombination mellem varmelamper og halm i hønsestalden. Et antal høns, under 30, er døde, mens andre er stukket af, men branden er slukket og der har ikke været fare for mennesker eller andre dyr, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte kl.,11.00 til Frederiksborg Amts Avis.

Vejen mellem Græsted og Gilleleje er således igen åben for trafikken efter at have været spærret.

Askelund ejes af Kåre Jensen og Jeanette Pålsson og ejendommen har gennemgået en omfattende ombygning. I forbindelse med gården er åbnet en fodboldgolfbane. .