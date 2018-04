Video og billeder: Højresving blev sat på skemaet

Og Emilie Rud Nielsen har da også ret i, at lastbilens blinde vinkel gør det vanskeligt at spotte en cyklist i sidespejlet.

- Det er utrolig vigtigt at sætte fokus på. Den her kampagne er fin, men det allerbedste at gøre er egentlig at have forældrene med, fortæller Patrick Rasmussen, der har kørt lastbil i over 30 år.