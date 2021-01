Veterantræf udskydes: Her er de nye datoer

Græsted Veterantræfs slogan »Altid i pinsen« kommer ikke til at gælde i år. Bestyrelsen for Græsted Veterantræfforening har set i øjnene, at det traditionsrige træf for køretøjer og anden mekanik af anden ældre dato, ikke er muligt at gennemføre så tidligt på året. Det er set i lyset af de nuværende restriktioner for at undgå smittespredning med coronavirus og en vaccineplan, der ikke lover fuld vaccination af befolkninngen før senere på sommeren.