Se billedserie Det traditionsrige Veterantræf finder også næste år sted på Græsted Eventplads. Samarbejdsaftalen med Gribskov Kommune er forlænget med et halvt år, hvor Fredbogård Fonden skal bevise, de kan tiltrække flere events til pladsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Veterantræf parkerer tvivl om næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veterantræf parkerer tvivl om næste år

Gribskov - 16. november 2019 kl. 13:01 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er økonomiske problemer i Fredbogård Fonden, der driver Græsted Eventplads, men usikkerhed om fremtiden får ikke indflydelse på veterantræffet næste år.

Flere har henvendt sig til Græsted Veterantræf med bekymring efter at have læst om de ubesvarede spørgsmål om fonden og eventpladsen, der i den grad savner events, men på tirsdagens byrådsmøde i Gribskov Kommune blev det endeligt vedtaget, at samarbejdsaftalen mellem parterne forlænges med et halvt år. Dermed kan Henrik Ewald, bestyrelsesformand i Græsted Veterantræfforening, slå fast, at træffet i 2020 bliver lige så stort og begivenhedsrigt som de foregående år - og det hele foregår på eventpladsen som altid.

- Vi har hørt fra folk, der tror, vi er ved at gå bankerot. Det er vi ikke. Vores regnskab ser fint ud, og vi får et lige så fint træf næste år, som vi plejer, siger han.

Veterantræffet i sig selv løber rundt, men de holder til på Fredbogaard på kommunens nåde. Det er ikke lykkedes fond og veterantræfforening at tiltrække de krævede events til pladsen, som kommunen ejer. Dermed er pengekassen slunken i fonden.

Med en forlængelse af samarbejdsaftalen på et halvt år får de endnu en chance for at tiltrække events og forbedre økonomien, men Gribskov Kommune har trukket den årlige bevilling på 300.000.

Henrik Ewald mener ikke kun, de manglende events skyldes fonden, men han er åben for at se på muligheder for at ændre tingene, sådan som kommunens administration skitserer i tre scenarier.

Han finder det dog ikke sandsynligt, at der er råd til at ansætte en daglig ledelse til at tiltrække arrangementer.

Han peger i stedet på et fjerde scenarie, at strømføring til eventpladsen vil gøre stedet mere attraktiv. Det er der allerede sat penge af til, forklarer han, og det vil muligvis kunne hjælpe til at fylde pladsen med flere begivenheder og dermed tjene penge ind.

- Vi er vant til at trække strøm med generator, men for andre events, der kommer udefra og ikke kender pladsen, er det besværligt. Der er sat penge af til udvikling af eventpladsen, og det vil være en rigtig god idé at trække strøm. Det tror jeg ville være en hjælp, siger Henrik Ewald.

Han håber dermed på, at fonden for alvor kan fungere som tænkt, for han mener, det er en god konstruktion.

Det er heller ikke meningen, at den skal leve af kommunale tilskud, erkender han, men det vil altså kræve, at eventpladsen bidrager til fondens økonomi.

Græsted Veterantræf donerer normalt overskud fra årets træf til Fredbogård Fonden, men i flere af de seneste år har der ikke været penge til overs. Det er der muligvis i år, men , selvom regnskabet, der ligger klar i slutningen af november, skulle vise et større overskud, så tøver Henrik Ewald alligevel med at love noget.

- Hvis kommunen trækker stikket til fonden næste år i juni, så vil det være dumt at donere 200.000 til fonden nu. Vi kunne godt tænke os en afklaring, siger han.

Det flugter med en kommentar fra Jannich Petersen (V) på tirsdagens byrådsmøde. Her luftede han, at en forlængelse på et halvt år kunne vise sig at være for lidt til at se fremskridt.

- Vi løser det ikke på et halvt år. Og vi er nødt til at sige, at enten borgmesteren, Morten Ulrik Jørgensen eller Pernille Søndergaard må lægge særlige kræfter i det. Man er nødt til at høre signaler fra os om, hvilke ambitioner, vi har for pladsen. Men jeg tror, vi er nødt til at forlænge med seks måneder, efter de seks første måneder er gået, sagde han.