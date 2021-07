Veterantræf i kovending: Vi aflyser i år

- Det lykkedes at få udbetalt ca. 369.000 kr. i kompensation for det aflyste træf i 2020. Ved at aflyse nu, kan vi få dækket foreningens faste udgifter for 2021. En gennemførelse af træffet risikerer at give underskud, da vi faktisk frygter, der ikke vil komme tilstrækkeligt publikum til at få træffet til at løbe rundt. Vores ønske har hele tiden været at lave et »normalt« træf, ikke en discount-model, og derfor skal der også det normale antal publikum til at give overskud, skriver formanden på vegne af Græsted Veterantræfforening.