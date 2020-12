Artiklen: Verdis opera blev til et revolutionært drama

'Giovanna d'Arco' var udmærket til at opflamme folket. Hvad milaneserne også blev, hvis man skal tro historierne om, hvordan de sang stykkerne fra operaen.

Friedrich Schillers 100-årige gamle tragedie om Jeanne d'Arc skulle være Verdis forlæg, men nogle vigtige rettelser ændrede operaen til et revolutionært drama. Giovanna døde stadig til sidst, men opnåede alligevel sin sejr - franskmændenes over englænderne - eller folkets sejr over de fremmede herrer!