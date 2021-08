Verdensomspændende kunstværk fejret på udstillingssted

»Breathe with me« startede i 2019 til FN's Klimatopmøde i New York. Her blev statsledere, klimaaktivister, børn og voksne inviteret til at male deres eget åndedræt - et blåt vertikalt penselstrøg for hver udånding. Kunstprojektet har siden turneret verden rundt med et aktuelt budskab om, at vi alle er forbundne via vores åndedræt, og at alt liv på jorden starter med en indånding og slutter med en udånding.