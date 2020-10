Det er et kæmpe problem, at det tager så lang tid, lyder det fra Bent Hansen fra Venstre.

Ventetid i byggesager: Venstre savner opbakning

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 08:15 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Vi er meget kritiske over for den lange ventetid. De tal, vi får præsenteret, ser ikke så slemme ud. Men vi ved godt fra virkeligheden, at der derude er en anden opfattelse i mange tilfælde.

Sådan lyder det nu fra Venstres medlem af byrådet, Bent Hansen. Han fortæller, at han flere gange har forsøgt at få byrådet til at se på sagsbehandlingstiderne i byggesager. Men uden held.

- Det er et kæmpe problem, at det tager så lang tid. Men i Venstre har vi haft svært ved at få opbakning til, at vi skal gøre noget ved det. Vi arbejder hårdt på det, men det kniber med opbakningen fra de andre partier, siger han.

Ifølge borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) er ventetiden blandt andet et resultat af politiske prioriteringer.

- Politisk har vi besluttet, at vi ønsker at behandle erhvervssager hurtigt, lige som vi prioriterer de sager, der ligger lige til højrebenet. Kommer man i dag med en lokalplan, eller kommer man som investor med et projekt, så fik man for få år siden at vide, at det kunne tage op til to år. I dag kan vi, hvis alt går vel, give svar på fire måneder. Altså en markant hurtigere sagsbehandling, siger han.

Anders Gerner Frost erkender dog, at det ikke er godt nok, at man i nogle sager er så langt fra at leve op til servicemålene.

- Vi er inde i højkonjunktur, og mange bruger penge på at bygge om og bygge til. Så vi har ekstremt mange sager lige nu. Når vi så har nogle sager, der er lidt mere komplicerede, er det rigtigt, at vi kan se, at der ikke bliver levet op til servicemålene. Det er selvfølgelig ikke godt nok, og der skal vi se på, hvordan vi kan blive bedre.

Nu er du jo ejendomsmægler. Hvad betyder det for et områdes attraktivitet, hvis der er lange sagsbehandlingstider i byggesager?

- Det betyder rigtig meget. Det er klart, at det er en dødfrustrerende situation, når man står og har travlt. Det kan vi ikke løbe fra. Men vi har et hold medarbejdere, der er rigtig dygtige, og som arbejder røven ud af bukserne for at løse det her.