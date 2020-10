Lasse Funder søgte i maj om tilladelse til at bygge en garage på 80 kvadratmeter. Nu ser det ikke ud til, at han kan begynde projektet før på den anden side af vinteren. Foto: Kim Rasmussen

Venter syv måneder på svar: 'Det er til grin'

Skal du have byggetilladelse i Gribskov Kommune kan du risikere at skulle vente op til syv måneder. Det koster penge og arbejdspladser, lyder det fra Dansk Byggeri

Gribskov - 31. oktober 2020

- Det er til grin. Hvis en kommune skal bruge noget fra borgerne, får man 14 dage til at svare. Ellers falder hammeren. Men der gælder helt andre regler for dem selv. Det er ikke i orden. Men de har monopol på det, så man kan intet gøre.

Lasse Funder fra Græsted er frustreret. Frustreret over Gribskov Kommune og dens behandling af borgerne. Som så mange andre drømmer han om at gøre noget ved sin bolig. Bygge en ny garage på 80 kvadratmeter. Men havde han troet, at det bare var en formsag, kan han tro om igen.

Selvom Gribskov Kommune har et såkaldt servicemål om at borgere som Lasse Funder skal have svar på deres byggesager inden for 10 uger, er der langt fra det politisk fastsatte mål, til den virkelighed, borgerne oplever.

Sn.dk har søgt aktindsigt i sagsbehandlingstiderne i byggesager her i kommunen. Her fremgår det, at hvis dit byggeri - som Lasse Funders - kræver en 'udvidet sagsbehandling' er der syv måneders ventetid, før du får svar på din ansøgning. Det svarer til, at Gribskov Kommune overskrider deres egne servicemål med 200 procent.

Ender bagerst i køen Og den slags overskridelser har store konsekvenser for en kommune som Gribskov, lige meget hvad forklaringen er, mener Torben Liborius, underdirektør i Dansk Byggeri, der repræsenterer 6.000 virksomheder. Han peger på, at en langsommelig sagsbehandlingstid ikke kun påvirker borgerne. Det påvirker også en kommunes ry blandt byggevirksomhederne.

- Lige som alt andet produktionsmæssigt slendrian koster det her penge og arbejdspladser. Der er omkostninger ved ikke at leve op til sine mål. Også for en kommune, siger han.

Af aktindsigten fra Gribskov Kommune fremgår det, at det især er i bestemte typer af byggesager, at Gribskov Kommune slet ikke er i stand til at følge med. Når man søger en byggetilladelse, bliver man således placeret i en kategori, alt efter hvor kompleks ens sag er. Ender man i den såkaldte hurtigbane, forventer Gribskov Kommune at give svar inden for to uger. Og det lever man i grove træk op til, lyder det fra kommunen.

Når en sag om ugen Men kræver dit boligprojekt en udvidet sagsbehandling, begynder tiden altså at skride. Vil du for eksempel søge om at gøre et eksisterende byggeri på din grund lovligt, kan du vente i flere år. Af Gribskov Kommunes oversigt fra juli fremgik det, at en sag havde ligget i denne kategori uden at blive behandlet siden 31. august 2018.

Det samme gør sig gældende i sager, hvor der skal laves en helhedsvurdering eller gives dispensation. Som i Lasse Funders tilfælde, hvor han har søgt om at bygge sin garage i skel.

- Jeg bor ved siden af et vandsparebassin. I tidernes morgen har man sat skellet forkert, så der er et lille stykke jord, jeg bruger, men som egentlig hører til nabo­grunden. Det er dér, jeg har søgt om at bygge min garage. Jeg har forsøgt at købe jorden, men firmaet, der ejer det, gik konkurs i '75, så man ved reelt ikke, hvem der ejer det nu.

- Det er Gribvand (Gribskov Kommunes forsyningsenhed, red.), der bruger det, og jeg spurgt dem, hvad de ville sige til, at jeg byggede dér. Det kunne jeg bare gøre. Men det er jo ikke deres, så jeg er nødt til at vente på kommunen, siger Lasse Funder, der sendte sin byggeansøgning af sted i maj. Siden har han bare ventet.

- Sidst jeg ringede, var jeg nummer 24 på listen. Og de når cirka en sag om ugen. Jeg havde håbet, at jeg kunne nå at støbe inden vinteren. Men det må jeg skyde en hvid pil efter, siger Lasse Funder.

Går bare og venter Han fortæller, at det sværeste ved hele processen er uvisheden. Når kommunen efter syv måneder når til hans sag, er der nemlig ingen garanti for, at han får et ja.

- Det er pisse-irriterende for at sige det mildt. Man går bare og venter. Og du aner ikke, om du er købt eller solgt, siger han.

Men der er faktisk nogle retningslinjer, Gribskov Kommune skal leve op til i sin sagsbehandlingstid. I principperne for god forvaltningsskik står, at 'sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.'

I en tidligere sag har Folketingets Ombudsmand blandt andet udtalt kritik af Rigspolitiet i sager, hvor de havde været et år om at behandle en klage, selvom sagen skulle revurderes hvert halve år. I den sag var Rigspolitiets procentuelle overskridelse af tidsfristen markant kortere end Gribskov Kommunes i de nævnte byggesager.

Uvisheden er også noget af det, der har plaget Mai Juhl Kronsell fra Græsted. Sammen med sin kæreste købte hun en byggegrund i Græsted, samtidig med at de satte deres nuværende hus til salg. I begyndelsen af juli sendte de en byggeansøgning af sted til kommunen. Efter ni uger havde de stadig ikke hørt noget.

- Det undrede mig, så jeg ringede til kommunen. Men ingen havde kigget på sagen endnu, lød det fra kommunen. Der var også en, der var syg, og de var under et stort pres. Det forstår jeg godt, men samtidig kan jeg jo ikke rigtig bruge det til noget, siger hun.

Lyder helt galt - Jeg spurgte, hvornår de ville se på sagen. Det kunne de ikke sige. De kunne intet sige. Det kan man jo ikke stå med. Vi anede ikke, om vi havde en byggetilladelse om en uge eller om et halvt år. Det er uholdbart. Vi havde et hus, der skulle sælges, og der skulle bygges et nyt. Det kunne hun godt se var træls, men sådan var det, siger Mai Juhl Kronsell.

Men er det nu også sådan? Folketingets Ombudsmand skriver om sagsbehandling, at 'det følger af god forvaltningsskik, at der bør gives en tidsmæssig ramme for, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet'.

Torben Liborius kan da også godt forstå, hvis byggelystne folk og håndværkere i Gribskov bliver frustrerede af at gå og vente.

- Det lyder helt galt, det her. Det væsentligste, når man skal lave et byggeri, er forudsigeligheden. Usikkerheden er i sig selv absurd irriterende. Skal man bestille materialer eller håndværkere, der skal komme, så er det fuldstændig uholdbart ikke at vide, hvornår de kan begynde. Det er langt vigtigere at have et sikkert tidspunkt end et hurtigt tidspunkt, siger han.

Mai Juhl Kronsell og Lasse Funder fortæller også samstemmende, at Gribskov Kommune på intet tidspunkt har kontaktet dem for at fortælle, at sagsbehandlingen trak ud.

- Ikke engang da de overskred deres eget servicemål, hørte jeg noget. Jeg hører kun noget, hvis jeg selv ringer, siger Lasse Funder.

Har pligt til at underrette Folketingets Ombudsmand skriver ellers klart, at 'myndigheden bør underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af en konkret sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt.'

De skriver også, at myndighederne har pligt til at underrette parten - og at den pligt indtræder i det sekund, hvor det står klart for myndigheden, at den oplyste sagsbehandlingstid ikke kan overholdes.

Mai Juhl Kronsell mener, at Gribskov Kommune forsøger at løbe fra sit ansvar.

- Gribskov Kommune bruger en vaske-hænder-procedurer, hvor ingen vil tage ansvar. Det har jeg det virkelig svært med. TV 2 Lorry havde for nyligt et indslag med huset ude i Annisse (den langvarige strid om en byggesag på Kirkestræde). Der sagde Gribskov, at bygherre selv måtte bekoste, hvis kommunen havde lavet en fejl. Kommunen stod for åben skærm og vaskede hænder. Man gør det samme nede på gulvet. Der får man som borger at vide, at de ikke kan gøre noget. Man de kan da ikke bare efterlade én uden svar. Der bør altid være noget, man kan gøre.

Vil I stå på mål for det? Torben Liborius mener, at de lange sagsbehandlingstider kalder på politisk handling.

- Man må spørge politikerne, om det virkelig er det her, man vil stå på mål for, eller om ikke man bør se sine processer igennem. Man kan komme med mange gode forklaringer. Især i en corona-tid. Men man kan ikke bortforklare, at det er så uforudsigeligt som her. De burde have masser af erfaring i at håndtere byggesager. Kommunen har en klar forpligtelse til at have en gennemsigtig proces, de kan forklare. Kan de ikke det, løser de ikke deres opgave, slutter han.

Corona har lagt kommunen ned Trods et mål om at borgere skal have svar inden for 10 uger, venter flere borgere i øjeblikket altså i over et halvt år på at få svar på deres ansøgning om byggetilladelse. Sn.dk har spurgt Dorethe Ungstrup, centerchef for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, om den ventetid er acceptabel. - Det er tingenes tilstand i hvert fald. Vi gør det, så hurtigt vi kan. Vi vil gerne holde de servicemål, der er, men det har ikke været muligt, siger hun. Hvad tænker du om, at man har et servicemål, der er så langt fra virkeligheden? - Vi gør alt, hvad vi kan for at holde servicemålet. Det er et udtryk for, at vi gerne vil have, at det er tættere på. Men vi oplyser faktisk sagsbehandlingstider på hjemmesiden, så man kan se, hvad man går ind til. Men at I er så forsinkede, er først noget, I har tilføjet på hjemmesiden for nyligt. Indtil for få måneder siden var de 10 ugers servicemål det eneste, I oplyste om. - Altså man kan sige, at det her i forbindelse med corona er det eksploderet. Og det er det, der gør, at vi på et tidspunkt så begynder at lave en oversigt med den faktiske sagsbehandlingstid.





Mange af de her sager har ligget i over et halvt år. Da de søgte, oplyste I, at det ville tage 10 uger. Der har I ikke oplyst op, at man kan se frem til forlænget sagsbehandlingstid. Er det acceptabelt? - Da vi begynder at få rigtig mange sager, bliver vi opmærksomme på, at vi skal have et særligt fokus på at få informeret ud om det her. Jeg har talt med flere borgere, der siger, at jeres medarbejdere oplyser, at I i hvert forår bliver lagt ned af sager og ikke kan følge med servicemålene. Hvorfor er der ikke taget bedre hånd om det? - Foråret er vores spidsbelastning. Men det er ikke altid sådan, at det ikke hænger sammen. Så lever I normalt op til jeres servicemål i foråret? - Altså det er i foråret, der er pres på. Og som regel er et vidt begreb. I efteråret har vi overholdt vores servicemål.





Så oplever du også, at I ikke kan følge med hvert forår? - Jeg oplever, at vi har en spidsbelastning i foråret. Her køber mange sommerhuse og vil bygge om. Der er bare meget aktivitet. Ifølge Folketingets Ombudsmand skal servicemål være realistiske. Når servicemålene i nogle af byggekategorierne konsekvent bliver overskredet, er de så det? - Som jeg siger, har vi overholdt dem hele efteråret. Men hvis ikke I overholder dem i en eneste sag i den her kategori nu. Er de så realistiske? - Der kan man spørge, hvor tit man skal opdatere sine servicemål. De er politisk besluttede og rammer for, hvordan serviceniveauet skal være. Men det vil være useriøst, hvis vi opdaterer dem hele tiden. Hvis vi ser på dem overordnet, har vi opnået dem hele efteråret. Derfor mener jeg, de er realistiske nok. Det er en helt særlig situation nu, hvor vi har 30-50 procent flere sager. Vi har arbejdet ekstra hele sommeren og har rekrutteret ekstra medarbejdere. Folketingets Ombudsmand siger også, at myndigheden bør underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af en konkret sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Underretter I borgerne, når deres sager trækker ud? - Det er der, vi løbende skriver på hjemmesiden og skriver i kvitteringsskrivelsen, at de skal holde øje med hjemmesiden. Så I har ikke kontaktet borgerne og har fortalt, at I er forsinkede? - Ikke systematisk. Hvorfor er det borgeren, der selv skal tage kontakt til jer for at finde ud af, at I ikke lever op til jeres servicemål?





- Men det er der, vi i vores kvitteringsbreve ligger op til, at man sørger for at holde sig à jour på vores hjemmeside. Ombudsmanden siger, at myndigheder har underretningspligt. Ikke at parten selv bør holde sig underrettet. - Ja, vi underretter i kvitteringsbrevet om, at vi skriver faktisk sagsbehandlingstid på hjemmesiden. Hjemmesiden er først blevet opdateret efter sommeren. Havde jeg søgt i marts, ville der stå, at jeg ville få svar inden for ti uger. Så i lang tid har det, der har stået på hjemmesiden ikke været det korrekte billede. - Det er et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer vores ressourcer, og vi har vurderet, at det var mere hensigtsmæssigt at behandle sagerne. Derudover har vi løbende sørget for at informere vores udvalg. Der er det også muligt at holde sig orienteret. Er der ikke noget paradoksalt i, at det er op til borgeren selv at finde ud af, at I overskrider de servicemål, I selv har opsat? - Det er i givet fald noget, ombudsmanden må tage stilling til. Kan du forstå, at borgere bliver frustreret over ikke at kunne få en afklaring? - Jeg kan sagtens forstå, at folk vil have et mere retvisende billede. Det er også derfor, vi er i dialog med rigtig mange