Kim Valentin og Venstre - må tage til takke med ingenting.

Venstre vil stadig arbejde på at komme med i samarbejde

Gribskov - 10. marts 2018 kl. 13:15 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi må arbejde på at komme ind. Med en positiv liberal politik og ved at stille os til rådighed.

Sådan siger Kim Valentin, Venstre, efter at det lørdag blev kendt, at Anders Gerner Frost (ng) har dannet et bredt flertal udenom Venstre.

- Det er positivt, der er komme to borgerlige partier ind. Og nej, jeg er ikke skuffet, men glad for, at Anders har set lyset og hentet de borgerlige DF og Konservative ind.

- Vi vil arbejde på at være med. Min egen analyse går på, at havde han inviteret os ind, skulle man have afgivet alt for meget af, hvad man selv havde fået i første omgang. Vi vil føre en positiv liberal politik.

Den tidligere borgmester sendte straks, da byrådsmedlem og nu tidligere udvalgsformand Betina Sølver, for en god uge siden sprang fra socialdemokratiet en besked til borgmester Anders gerner Frost (ng).

- Da Betina meldte sig ud, sendte jeg en besked om, at vi gerne ville stille os til rådighed for forhandlinger. Det har Anders Gerner vidst.

Ifølge Kim Valentin er Venstre ikke blevet spurgt om at gå med.

Samtidig med at Anders Gerner Frost meddelte om omdannelsen, udsendte gruppeformand for Venstre Birgit Roswall denne udtalelse:

»I forlængelse af den lidt turbulente situation i Gribskov Byråd efter at Betina S. Hansen har meldt sig ud af socialdemokratiet har jeg, som gruppeformand for Venstre meddelt borgmesteren og de øvrige partier i byrådet, at Venstre meget gerne bidrager til, at der skabes et bredt samarbejde i byrådet og hvis der skal en egentlig omkonstituering til for at dette kan ske, er vi også klar til at tage del i dette arbejde.

Vi mener, at det er meget vigtigt med et bredt samarbejde på tværs i hele byrådet for at få skabt ro i det politiske arbejde - også i en svær tid for Gribskov kommune. Derfor finder vi, det er nødvendigt, at alle partier deltager. Det vil demokratiet og ikke mindst borgerne i kommunen være bedst tjent med. Samtidig vil det bidrage til, at administrationen får ro til deres arbejde«.