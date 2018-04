Venstre vil hæve fartgrænsen på Strandvejen

Venstre vil hæve fartgrænsen fra 50 til 60 kilometer i timen på udvalgte strækninger på Strandvejene. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Gribskov - 13. april 2018 kl. 06:10 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til Venstre, skal man i fremtiden kunne gasse op til 60 kilometer i timen, når man kører på visse strækninger på Strandvejene mellem Vejby Strand og Gilleleje.

De to strækninger, der er tale om, er på henholdsvis 1,12 kilometer og 3,16 kilometer og er netop blevet godkendt af politiet til, at man forsøgsvis hæver fartgrænsen fra 50 til 60 kilometer i timen. Det drejer sig om Rågelejevej fra udkørsel ved Vejby Strand forbi Heatherhill og campingpladsen til Digevej samt strækningen fra Udsholt Strandvej mellem Egeholt i Udsholt Strand til Helsingevej i Smidstrup.

I Venstre undrer man sig over, hvorfor man ikke hæver hastigheden udenfor byerne.

- Vi synes, det er ulogisk, at man gerne må køre 60 kilometer mellem Græstedvej og Gilleleje, men at man kun må køre 50 kilometer i timen ude i de landlige omgivelser, lyder det fra Bent Hansen (V), der er medlem af udvalget for udvikling, by og land i Gribskov Kommune.

Venstre står dog alene med sit ønske om højere fart på Strandvejen, for da emnet blev drøftet på det seneste møde i udvalget for udvikling, by og land, var Socialdemokratiet og Nytgribskov lodret uenige. Derfor har Venstre nu begæret sagen i byrådet.

I Nytgribskov er Pernille Søndergaard (G), der også er formand for udvalget for udvikling, by og land, bekymret for trafiksikkerheden.

- Fra Nytgribskovs side, synes vi ikke, at der er grund til at sætte fartgrænsen op af hensyn til trafiksikkerheden. Der er både cyklende og gående på strækningen, siger hun.