Se billedserie Sophie Løhde, medlem af Folketinget for Venstre, hørte om fiskernes udfordringer på Gilleleje Havne. Foto: Jan F. Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre-profil på besøg hos fiskerne: - Hvis mølleparken kommer er det slut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre-profil på besøg hos fiskerne: - Hvis mølleparken kommer er det slut

Gribskov - 25. oktober 2021 kl. 16:46 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Gribskov

En stor delegation af Venstre-kandidater i ens blå jakker mødte mandag eftermiddag op på Gilleleje Havn. Formålet var at sætte Gilleleje Havn og de udfordringer, fiskerne står over for, på dagsordenen i forbindelse med det kommende kommunalvalg. I den forbindelse havde de inviteret partifællen Sophie Løhde, valgt i Nordsjælland til Folketinget, forbi. Hun er langtfra en sjælden gæst på havnen og uddelte et knus til både formand for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl og hans søn, auktionsmester Lasse Nordahl. De stod sammen med en af havnens mest aktive fiskere, Henning Petersen, klar til at fortælle Venstre-folkene, hvilke udfordringer, fiskeriet fra Gilleleje Havn står over for - blandt andet i forbindelse med planerne om at opføre en havmøllepark ved Hesselø. Det kan nemlig skade jomfruhummer-fiskeriet, frygter de.

- Der, hvor de vil sætte vindmøllerne, er der, hvor der er jomfruhummere hele året rundt. Nu har man så fundet ud af, at havbunden er meget blød, men hvis de alligevel fastholder, at parken skal placeres der, så er det slut, sagde Lasse Nordahl med henvisning til, at man ikke har torskefiskeriet at falde tilbage på, da det nærmest er helt lukket ned med de nuværende kvoter.

Om havmølleparken bliver opført ved Hesselø, er i midlertid ikke afklaret. Energistyrelsen har lige nu sat udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause i juni og har indkaldt aktørerne til en teknisk dialog om den bløde havbund senere på måneden. Samtidig er en række andre felter nu under nærmere undersøgelse, hvis det skulle vise sig, at det ikke er muligt at opføre parken ved Hesselø. Men fiskerne er fortsat oppe på mærkerne for at markere, at det er alvor, hvis parken placeres der. Og Sophie Løhde lyttede opmærksomt og gjorde opmærksom på, at man fra Venstres side er optaget af at få flyttet parken, så det ikke skader fiskeriet.

- Gilleleje Havn er ikke Gilleleje Havn uden fiskeri. Derfor er vi i tæt dialog om vindmølleparken og mener, at den skal placeres et andet sted. Vi følger sagen tæt, og vi vil kæmpe mod den placering, der er lagt op til, sagde hun.

Nye kvoter En anden udfordring for fiskerne er de sparsomme kvoter på torskefiskeri. Der er netop vedtaget nye kvoter for fiskeri i EU-regi, og her blev torskekvoterne for danske fiskere i Østersøen reduceres med 88 procent i forhold til i år. Samtidig blev rødspættekvoten sat op med 25 procent, mens brisling blev sat op med 13 procent. Men ifølge formand for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl, hjælper det ikke meget.

- Når man ikke må have torsk med som bifangst, hjælper det os ikke. For så kan man ikke udnytte kvoterne optimalt alligevel, når man skal overholde kvoterne for torsk. Så som det er nu, kan man ikke udnytte forbedringerne. Så vi efterlyser nogle regler, der gør det muligt, siger Jan Nordahl.

Og dermed er fiskeriet sårbart.

- Jomfruhummerne er drivkraften. Sildekvoterne er jo også blvet sat ned. Så hvis vi ikke kan fange jomfruhummere, eller hvis jomfruhummerne forsvinder, så er det for sårbart. For 90 procent af Gillelejefiskernes fangst er jomfruhummere, siger Jan Nordahl.