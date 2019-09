Se billedserie - Jeg kan ikke være medlem af et parti, som undertrykker medlemmernes muligheder for at få indflydelse, siger Bjarne Pedersen. Foto: Allan Nørregaard

Venstre-formand melder sig ud af partiet

Gribskov - 05. september 2019 kl. 22:00 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for partiet Venstres Gribskov-afdeling Bjarne Pedersen meddelte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag aften sine bestyrelseskolleger, at han har besluttet at trække sig som formand og melde sig ud af Venstre med øjeblikkelig virkning, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Jeg går det i konsekvens af det, der skete før og under partiets hovedbestyrelsesmøde i lørdags, hvor en gruppe Venstre medlemmer fik vores hidtidige formand Lars Løkke Rasmussen til at træde tilbage som formand. Jeg kan ikke være medlem af et parti, hvor medlemmerne afskæres muligheden for at få en debat om partiets politik, siger Bjarne Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg havde forberedt mig til hovedbestyrelsesmødet i lørdags. Her ville jeg have givet min opbakning til, at Lars Løkke skulle have mulighed for at fremlægge et oplæg til Venstres politiske program på landsmødet i partiet. Men mødet blev helt anderledes end forventet. Da vi kom bød Lars os velkomne og fortalte, at forretningsudvalget dagen før havde indstillet, at det kommende landsmøde kun skulle handle om formandskabet - ikke om politik. Derefter redegjorde han for, hvad der skulle stå i det oplæg, han ønskede at komme med på landsmødet, hvorefter han takkede og forlod mødet. Tilbage sad jeg og andre hovedstyrelsesmedlemmer, mens vi fik stukket en ny dagsorden ud. Den hed blot: velkomst, ekstraordinært landsmøde, meddelelser fra partisekretæren og eventuelt. Derfor fik jeg og andre, der havde forberedt indlæg om partiets politik og ledelse, ikke mulighed for at sige noget.

- Hvis Lars Løkke havde fået mulighed for at fremlægge sit oplæg på landsmødet, ville det have fået den fulde opbakning, og forsamlingen ville ikke have anden mulighed end at vælge ham som formand. Det var den mulighed, som en meget lille gruppe set i forhold til det samlede medlemstal på omkring 35.000, ville udelukke ved at presse den ny dagsorden igennem for først hovedbestyrelsesmødet og så også landsmødet. Jeg kan ikke være medlem af et parti, som undertrykker medlemmernes muligheder for at få indflydelse, siger Bjarne Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Bjarne Pedersen lægger ikke skjul på, at han også er berørt af, at hovedbestyrelsens beslutning om at fratage Lars Løkke muligheden for at komme med et politisk oplæg, rammer en mand, som han betragter som en god ven.

- Vi har kendt hinanden siden 1985, da han blev formand for børneudvalget i Græsted-Gilleleje Kommune og jeg var børne- og kulturdirektør. Når han blev formand for et nyt udvalg, blev jeg også direktør for det pågældende område i administrationen, siger Bjarne Pedersen.

Bjarne Pedersen sluttede som direktør i Græsted-Gilleleje Kommune i 1996 for at blive børn- og unge direktør i Helsingør Kommune og fra 2010 kommunaldiretør. Han fratrådte for at gå på pension i 2015.

- I alle mine mange år som embedsmand har jeg ikke været medlem af noget politisk parti. Det var først, da jeg stoppede som embedsmand, at jeg meldte mig ind i Venstre, siger Bjarne Pedersen.

Bjarne Pedersen stopper som lokal Venstre-formand netop som lokalafdelingen skal i gang med en vigtig opgave, at finde en ny borgmesterkandidat som afløser for den tidligere borgmester Kim Valentin, der nu er blevet medlem af Folketinget. Hvad der nu skal ske i bestyrelsen er endnu uvist. Foreløbig konstitueres næstformanden Torben Bo Dencker som formand.