Venstre: Lokalplan burde gælde 50 grunde - ikke 800

Et forslag til en ny lokalplan for et sommerhusområde i Smidstrup vil gøre det muligt for over 800 grundejere at bygge en meter fra naboskel. Men det var ikke Venstres intention, at en ny lokalplan for området, som blev omtalt lørdag i Frederiksborg Amts Avis, skulle gælde for så stort et område. Derimod ønskede partiet at se på et område med mellem 25 og 50 grunde, fortæller medlem af Udvikling, By og Land, tidligere borgmester Jannich Petersen, der selv bor i Smidstrup. Venstre valgte dog alligevel at stemme for at sende lokalplanen i høring - en lokalplan, der følger op på en beslutning om at lovliggøre to skure og en tilbygning på en grund på Nellikevej, der alle var opført for tæt på skel.

