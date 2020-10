Vejen er banet for byggeri i fem etager på Østergade

gribskov: Efter en lang debat i byrådet tidligere på ugen, er vejen nu banet for at bygge et nyt hus til administrative og sundhedsfaglige medarbejdere i Gribskov Kommune. Byggeriet skal opføres på Østergade i Helsinge, og undervejs har der været holdt borgermøde om sagen, ligesom naboerne har haft mulighed for at afgive høringssvar. 15 har valgt at sende et svar ind.