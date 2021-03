Se billedserie Sådan kommer pylonen ved Kildevej til at se ud ifølge ansøgningen. Men ifølge Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten er illustrationen misvisende.

Vejen er banet: McDonald's får sit skilt

Gribskov - 04. marts 2021 kl. 05:32 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Måske bliver det allerede sidst på året muligt at få sig en Big Mac eller en omgang Chili Cheese Tops i Helsinge.

Tirsdag aften vedtog byrådet i Gribskov nemlig med stort flertal, at McDonald's-logoet kan blive synligt, når bilister kommer kørende ad Kildevej.

Mcdonald's har udtrykt interesse for at bygge en restaurant ved butikscentret MidtNord i Tofte i Helsinges udkant - men fast food-kæden havde krævet et højt reklameskilt (en såkaldt pylon), så kunderne kunne finde vej til burgerne.

Og det skilt kommer altså op at stå, vedtog politikerne - trods ihærdig modstand fra Enhedslistens Michael Hemming Nielsen.

- Jeg har ikke noget imod McDonald's. Men jeg har noget imod, at vi får en stærkt misvisende illustration. Og det 12 meter høje skilt vil være en øjebæ på den smukke vejstrækning. Desuden vil det tydeligt kunne ses af beboere øst for Kildevej, sagde Michael Hemming Nielsen.

- Tvingende nødvendig

Han henviste til, at det illustrationsmateriale, som ansøgeren (butikscentret) havde sendt til kommunen, viste et reklameskilt, som i hans øjne var tegnet, så skiltet var alt for lille. Desuden burde der være nabohøring, så beboerne ved blandt andet Bryggerengen kunne blive hørt, mente Michael Hemming Nielsen. Han mente derfor, at sagen burde behandles endnu en gang i fagudvalget Udvikling, land og by.

Men det var der altså ikke stemning for i byrådet.

Flere af politikerne gav udtryk for, at det var vigtigt at støtte erhvervsudviklingen i Helsinge:

- Allerede i 2011 blev der søgt om en pylon, der kunne vise vej til området. Men det lykkedes ikke at få den op dengang, og resultatet har lige siden været tomme butikker i Tofte. Så den her pylon er tvingende nødvendig, sagde Jesper Behrensdorff (Nyt Gribskov).

Og Morten Ulrik Jørgensen fulgte op:

- Der er ved at gå hul på erhvervsudviklingen i Helsinge. Og det er vigtigt, at man kan se, hvad man kører ind til. Vi skal være erhvervsvenlige, og det giver noget energi, at der er nogen, der har lyst til at slå sig ned her. Så det er vigtigt, at vi rykker på det her, sagde Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger).

- Jeg glæder mig

Betina Sølver (også løsgænger) støttede Morten Ulrik Jørgensen:

- Og så må jeg også bare sige, at jeg glæder mig voldsomt meget til, at vi får en McDonald's, sagde Betina Sølver.

Allan Nielsen (S), som til daglig er skolelærer, gav udtryk for, at McDonald's-logoet er pænt:

- Jeg synes, at logoet er pænt. Spørger man folk i Brasilien, kender de skiltet. Der er noget design i det, som er ramt fuldstændig rigtigt. Så at det er en øjebæ, er jeg ikke enig i. Det er et pænt logo, sagde Allan Nielsen.

Han mente dog også, at det var vigtigt, at politikerne kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og at sagen derfor burde behandles igen i fagudvalget.

Forslaget om ny behandling i fagudvalget blev dog nedstemt, og forslaget om at godkende pylonen blev vedtaget med 21 stemmer for og 1 imod.

Allerede under behandlingen i fagudvalget gjorde Michael Hemming Nielsen opmærksom på, at illustrationsmaterialet ifølge ham var misvisende:

- Illustrationerne er stærkt misvisende, fordi det skilt, der bliver vist, i bedste fald kun er en fjerdedel i størrelse af, hvordan det i virkeligheden vil blive. Og det er ikke første gang, vi har oplevet det, siger Michael Hemming Nielsen.

Han er ked af byrådets beslutning:

- Det største problem er, at byrådet ikke går op i, om man får korrekte oplysninger. Og også, at man ikke vil have partshøringer. Måske kunne vi have nået en alternativ løsning, men det ville man altså ikke, og det undrer mig, siger Michael Hemming Nielsen.

Pylonen, som bliver 12 meter høj, 3 meter bred og baggrundsbelyst, har været et krav fra McDonald's side for at kunne tiltrække de impulskunder, der kører på Kildevej.

Butikscentret MidtNord ejer den hjørnegrund i Tofte, hvor McDonald's ønsker at ligge. I øjeblikket ligger der en bilvask på hjørnet, men butikscentret har ret til at flytte bilvasken til en anden placering.