Der mangler instruktører til flere gymnastikhold i Vejby IF. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Vejby IF mangler instruktører til gymnastikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejby IF mangler instruktører til gymnastikken

Gribskov - 29. marts 2018 kl. 16:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejby: Sæsonen er netop afsluttet hos gymnastikafdelingen i Vejby IF, og frem til næste sæson mangler formand Tine Andersen instruktører.

På samme tidspunkt sidste år havde hun således fem instruktører til de respektive hold, mens det antal på nuværende tidspunkt kun er på to.

Flere af instruktørerne er unge i gymnasiealderen, og derfor kvitter de ofte instruktørtjansen, når de skal videre i uddannelsessystemet, forklarer Tine Andersen.

- Vi har igennem flere år haft meget unge instruktører, og når de så skal videre i uddannelsessystemet, så enten flytter de, eller mister interessen, siger Tine Andersen, som afviser, at GymHelsinge, der har oplevet tilgang både på medlemssiden og i forhold til instruktører, hverver instruktører i Vejby.

- Jeg oplever ikke, at de stjæler vores instruktører. Selvfølgelig kan de slå sig an på en stor hal og har andre forudsætninger, men vores udfordring ligger i, at de unge stopper, når de er færdige med gymnasiet. Man skal gøre det af lyst, og den mister de unge måske, og hvis man har fuldtidsarbejde og familie, er der mange, der har svært ved at finde tid til det frivillige arbejde, siger hun.

Fanden er ikke på væggen

Selvom Tine Andersen ærgrer sig over situationen, som ikke er optimal, er det dog for tidligt at male fanden på væggen, mener hun. Værre havde det været, hvis det var få uger fra sæsonstart.

- Vi har kun lige haft afslutning, så der er heldigvis tid endnu. Vi er meget ude på Facebook og gør, hvad vi kan. Jeg frygter ikke, at vi kommer til at lukke helt ned for gymnastikken, men hvis vi ikke formår at finde flere instruktører, så kan vi tilbyde færre hold, og det frygter jeg lidt. Vi vil gerne tilbyde mange forskellige hold, men det kan vi ikke med kun to instruktører, siger hun.

Det er Vejby IF's gymnastikhold for de tre-fire-årige og for børn i syvårsalderen og op, der står uden instruktør.

staf