Rektor Kristoffer Høy Sidenius er glad for, at eleverne nu kan vende tilbage, også selvom det kræver, at gymnasiet gør det muligt, at eleverne kan pode sig selv i næsen to gange om ugen. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Vatpindene er klar: Elever skal nu pode sig selv

Gribskov - 07. april 2021 kl. 04:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Tirsdag kom der atter liv i klasseværelserne på Gribskov Gymnasium, hvor eleverne nu igen kan møde ind på skift hveranden uge til fysisk undervisning. Det betyder samtidig, at eleverne skal have mulighed for at pode sig selv i næsen og kvikteste for coronavirus. Derfor har gymnasiet været i fuld gang med at forberede sig på opgaven, og på torsdag kan eleverne for første gang pode sig selv, fortæller rektor Kristoffer Høy Sidenius.

- Vi er i gang med at etablere superviseret selvpodning. Det vil sige, at vi har fået et lager af testkit og har fået en IT-løsning etableret med hjælp fra Carelink. Derudover har vi fået supervisors uddannet, som er lærere og nogle ansatte udefra. Så fremover vil vi tilbyde selvpodning mandag og torsdag i undervisningsblokken. Supervisorerne vil komme rundt med testkit, og så kan eleverne pode sig selv i begge næsebor. Det er et krav, at de bliver testet, så enten skal de testes ude i et testcenter eller på skolen, siger Kristoffer Høy Sidenius.

En del af hverdagen

Han havde foretrukket, at det blev en privat udbyder, som stod for podningen, men forventer, at det hurtigt bliver en del af hverdagen at stå for opgaven selv.

- Der er virksomheder, som har erfaring med sådan en opgave, og jeg synes, det er mere morsomt at lave skole. Men nu skal det jo gøres, og så finder vi en fornuftig måde at gøre det på, som vi kan stå inden for. Jeg havde ikke lige set det komme, at vi også skulle lave et testcenter, men vi tager det med godt humør, og så bliver det nok en del af hverdagen, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Han fortæller, at alle elever tirsdag mødte ind med coronapassene klar.

- Det var dejligt at få eleverne tilbage. De møder ind hveranden uge, så det i denne uge er 3.g og 2.g, og så er det i næste uge 1.g og 1.hf. Så vi har 14-15 klasser ad gangen med god plads og faste klasselokaler, siger han.

Når holdene er blandede med elever fra forskellige klasser, skal der holdes to meters afstand mellem eleverne. Derfor vil der stadig være noget undervisning, som foregår virtuelt.

- Det er lidt af et puslespil. Og det er spændende, om vi når at få alle eleverne tilbage på samme tid i dette skoleår, siger Kristoffer Høy Sidenius.