Connie Gregor var klar fra mandag formiddag, da Fruernes Stof og Garn atter slog dørene op. Foto: Anna Hjortsø

Varm velkomst: I kø til garnbutik

Gribskov - 04. marts 2021 kl. 11:20 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Fruernes Stof og Garn i Helsinge har tilsyneladende været savnet. Da butikken åbnede, opstod der hurtigt en kø foran butikken. En af dem, der stod klar til at forsyne sig med garn, var Connie Gregor fra Helsinge.

- Det er en skøn butik, hvor man kan få vejledning og komme med sine problemer med strikketøjet og få hjælp. Så jeg har glædet mig til, at der blev åbnet igen. I mellemtiden har jeg måttet købe garn på nettet, men jeg har savnet at få en snak og noget hjælp, siger Connie Gregor, der begyndte at strikke for tre måneder siden.

- Jeg begyndte at strikke, da jeg gik på efterløn. Så nu er det blevet en ny hobby, siger hun.

Hun har generelt glædet sig til at komme rundt i butikkerne i Helsinge igen.

- Jeg vil gerne ønske dem velkommen tilbage. Under nedlukningen har det lignet sådan en westernby. Jeg har savnet at møde nogle mennesker hernede. Folk ser så glade ud nu, så det er dejligt, siger hun.

Det vi er bedst til

Nine Grib, der sammen med sin søster Therese driver Fruernes Stof og Garn, står også uden for butikken og taler med kunderne.

Der er ikke plads til mere end to ansatte ad gangen.

- Der må være tre kunder og to ansatte. Ellers skulle det være omvendt, og det synes vi ikke var hensigtsmæssigt. Vi har glædet os, og det er skønt at få lov til at åbne og gøre det, vi er bedst til, siger Nine Grib.

Hun peger på, at butikken under nedlukningen har solgt varer via telefon og mail.

- Men det er ikke det samme som den fysiske butik, så det er godt at se kunderne igen, siger Nine Grib.