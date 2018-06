Vandring binder nationalpark sammen

Det er fire år siden, at Rigmor Westh Baagøe for første gang skrev til byrådet om sin vision, og nu står projektet foran en milepæl.

- Jeg har aldrig været i tvivl om min drøm. Den kom, da der var snak om at åbne Esrum Kloster som pilgrimscentrum. Da jeg havde læst ideerne bag tænkte jeg: Det med at få folk til at vandre i Nordsjælland med Esrum som centrum, det har potentiale til at blive folder ud i meget højere grad.

- Jeg bruger, al, AL min fritid på det her. Jeg bærer det i mig dag og nat. Og når man brænder for noget, får det ild - men det kræver jo også benzin for at blive ved at brænde, siger Rigmor Westh Baagøe.