To fædre inviterer andre fædre til børn med særlige behov på vandreture i Gribskov som et åndehul, hvor man kan møde andre ligestillede og samtidig få frisk luft. Pressefoto

Vandreture for fædre til børn med særlige behov

"Man kan godt trænge til et pusterum som far til et barn med særlige behov eller psykisk sårbarhed. Til at trække frisk luft ind og måske få mulighed for at tænke en uforstyrret tanke. Og møde andre ligestillede, man kan vandre med - i tavshed eller samtale," siger den ene af arrangørerne, Peter Stieper, i en pressemeddelelse.