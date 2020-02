Vandet væk fra marken og flere ørreder i åen

Der er god fart i vandet i Maglemose Å, som smukt løber gennem landskabet i Pårup - endda i solskin denne onsdag formiddag. Åen på cirka 200 meter er et pragteksempel på et naturgenopretningsprojekt, som har forbedret vandkvaliteten med flere ørreder til følge, og som samtidig har sikret en bedre afvanding af landmændenes marker, og været gavnligt for kommunens pengepung. Projektet er blevet til i samarbejde mellem tre lodsejere ved åen og Gribskov Kommune. Initiativet kommer fra lodsejerne, der tog kontakt til kommunen, fordi de var trætte af, at der skred jord ned fra de stejle brinker og fyldte åen op. Det fik vandstanden til at stige og dermed var afvandingen af markerne ikke optimal.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her