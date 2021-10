Valgbutik er åbnet: - Her er plads til debat for alle partier

- Det dejlige ved valgkampen er, at vi som politikere rykker ud af rådhuset og møder folk ansigt til ansigt. Det glæder jeg mig til. Så det bliver godt at bo her i valgbutikken, hvor vi vil have fast base og også vil holde vælgermøder og andet. Havde vi penge til det, ville jeg gerne have denne base på permanent basis - det kunne være sjovt at have et sted at møde borgerne, siger han.