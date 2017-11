Kim Valentin rykker snart ud af borgmesterkontoret. Foto: Allan Nørregaard

Valentins Venstre er sat helt udenfor

Gribskov - 23. november 2017

Afgående borgmester Kim Valentin (V) kigger stadig efter indflydelse efter nattens nederlag.

Han gætter på Gillelevejen sættes i bero, og at dækningsafgift og skatter stiger. - Jeg har et lyst sind, og får jeg et nederlag, rejser jeg mig rimeligt hurtigt igen. Det har jeg også gjort her. Jeg har stadig en rigtig stor opbakning, selvom jeg har mistet 2000 personlige stemmer. Og jeg har en forpligtelse til at arbejde videre med de initiativer, vi har i vores valgprogram. Sådan lyder det fra borgmester lidt-endnu, Kim Valentin, dagen derpå. I nattens valgdrama tabte Venstre tre ud af ti mandater og flertallet i byrådet.

- Jeg kan konstatere, at vi ikke er inviteret til konstitueringen. Det ligner et snævert flertal. Men i forhold til deres udmeldinger - så er det største parti vel ikke det, der sidst skal inviteres til samtale, siger Kim Valentin.

Kim Valentin begrunder nederlaget i blandt andet en række »møgsager«. Det gælder for eksempel Annisse-sagen et husbyggeri og Attendo-sagen.

- Vi har haft nogle møgsager, og vi har ikke kunnet løse dem på anden måde, end det er sket. Det må jeg acceptere. Og så synes jeg, der har været en del populisme for eksempel i forhold til skolen på Rostgaardsvej. Det er en beslutning, der ikke kan laves om, med mindre det koster kommunen rigtig mange penge. Det bliver spændende at se, hvad de vil gøre fremadrettet for eksempel i forhold til Rostgaardsvej, hvor vi har underskrevet kontrakt. Der ligger forpligtelser på nogle mio, der er tabt i så fald. Med hensyn til Attendosagen, så har jeg lagt op til en afventen af kontraktgennemgang, for den løber jo tre år længere. Hvad vil de gøre der?

Skat og dækningsafgift Kim Valentin kan ikke se, hvor pengene til de lovede velfærdsforbedringer skal hentes.

- Mit gæt er, de åbner budgettet og finder ud af, der ikke er råd - og så vil de sandsynligvis skylde skylden på det tidligere styre. Mit gæt er også, at Bo Jul Nielsen vil udskyde vejen mellem Græsted og Gilleleje - det bliver spændende at sidde og se på.

Kim Valentin og Venstre arbejder for, at skatten ikke sættes op for at finansiere mere velfærd på børne og ældreområdet.

- Det kan de vælge at gøre først til næste oktober - men det bedyrede Bo Jul Nielsen jo, at han ikke ville.

Borgmesteren gætter desuden på, at det nye styre ikke kommer udenom at sætte dækningsafgiften op fra efteråret 2018.

- Og det vil gå ud over vores virksomheder. Jeg frygter på vegne af borgerne en økonomisk politik, der er skabt på vegne af Enhedslistens ønske om højere skatter - derfor ønsker jeg også, at vi skal arbejde lidt bredere i byrådet, end de umiddelbart har givet udtryk for.

Kim Valentin sider fortsat i byrådet og skal tilbage til sin virksomhed, Finanshuset i Fredensborg

- Og omkring jul, når der er faldet sne i alperne, tager jeg nok en lidt længere skiferie end planlagt, siger den afgående borgmester.

