Se billedserie Kim Valentin - da han ved midnatstid måtte erkende, at de fortsatte drøftelser om en konstituering skulle foregå med Anders Gerner Frost ved bordenden. Foto: Karl Erik Frederiksen

Væltet borgmester ville dele borgmesterpost

Gribskov - 24. november 2017 kl. 03:54 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindretallet i det kommende byråd i Gribskov tilbydes stort set kun næstformandsposter og andre ben, når repræsentanter for alle de indvalgte partier mødes på borgmesterkontoret i Helsinge for at snakke konstituering, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den afgående borgmester Kim Valentin (V) og den kommende Anders Gerner Frost (NG) er enige i, at det er godt at holde et møde, hvor alle partier er samlet. De er også enige om, at dagsordenen hedder konstituering, og at de helst skal kunne nå frem til en afklaring eller en dagsorden , så der kan udarbejdes en plan, der kan godkendes på det konstituerende møde mandag 4. december.

- På valgnatten havde vi ikke mulighed for at snakke med Venstre - udover den kontakt, der var på gangene på Bymosehegn. Her havde både Bo Jul Nielsen og jeg en snak med Venstres formand Bo Madsen, samt Jannich Petersen. Vi fik at vide, at der ikke kunne forhandles. I Venstre holdt man møder bag en lukket dør, mens vi sad i et lokale, hvor alle kunne se os gennem glasdørene, siger Anders Gerner Frost.

Både Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti havde derimod drøftelser med det ny flertal på valgnatten, men repræsentanterne ville hjem og sove på det, de blev tilbudt, har både de to partier og Anders Gerner Frost oplyst.

- På det tidspunkt, hvor de to partier trak sig tilbage, kunne jeg ikke begynde at snakke med Venstre, fordi vi fortsat havde forhandlinger med Socialdemokratiet og Enhedslisten. Mens det stod på, fik jeg klokken 02:15 en SMS fra Kim Valentin, hvor han foreslog, at vi skulle lave en bred aftale, som gik ud på, at han skulle være borgmester i den ene halvdel af valgperioden og jeg skulle være det i den anden. Det er, hvad det var muligt at få af kontakt med Venstre.

- Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti trak sig tilbage på et tidspunkt, hvor der var noget at forhandle om. Vi satsede på dem, men de gik hjem. Og udspillet fra Venstre var ikke interessant. Derfor har vi lavet en model for, hvordan vi forestiller os, at en konstituering kan se ud. Reelt er der til forhandling alle næstformandsposterne i de syv fagudvalg, vi ønsker oprettet, samt formandsposterne i nogle temaudvalg og diverse poster i nævn og bestyrelser, som vi kan fordele i en fælles aftale, siger Anders Gerner Frost til Frederiksborg Amts Avis.