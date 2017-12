Se billedserie Kim Valentin - melder sig klar til nye opgaver. Foto: Allan Nørregaard

Væltet borgmester overvejer opstilling til Folketinget

Gribskov - 21. december 2017

Kim Valentin (V), der tabte valget om den borgmesterpost, som han har haft de sidste fire år i Gribskov Kommune, overvejer nu, om Folketinget kan være en mulighed, hvis nogen finder på at spørge ham, siger han i et interview i Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har fået gennemført de ting, jeg er gået ind for. Jeg ved, at jeg gjort det på en ordentlig måde. Jeg har fået mod på mere, for politisk set er jeg ikke blevet mæt af at have været borgmester, siger Kim Valentin til avisen, mens han er ved at rydde op efter sig på borgmesterkontoret i Helsinge.

I interviewet siger han blandt andet følgende:

-Der er dem, der siger, at man først bliver en rigtig politiker, når man har fået en øretæve. Sådan en fik, jeg ved dette valg, så nu er jeg vel en rigtig politiker. Overordnet og lokalt vil jeg gøre alt for at jeg kan blive borgmester i Gribskov igen om fire år, men jeg vil samtidig lade en dør stå åben, hvis nogen skulle spørge mig, om jeg også vil noget andet. For eksempel vil jeg inden for de næste tre måneder overveje, om jeg skal gøre en indsats for at komme i folketinget, hvis nogen spøger, om jeg vil stille op, siger Kim Valentin.

Noget af det første, som Kim Valentin fjernede fra borgmesterkontoret er to krøllede fotokopier med Venstres handlingsplan fra det år, han blev valgt. De hang på væggen lige bag hans skrivebord. Fra en anden væg blev der pillet et stort kort over Nationalparken Kongernes Nordsjælland ned.

- Handlingsplanen tog jeg ned, fordi det i de fire år lykkedes mig at få gennemført alt, hvad jeg og Venstre gik til valg på. Der mangler kun den skattenedsættelse, som vi ville arbejde for, og som de andre partier forhindrede os i at gennemføre.

- Nu har vi prøvet at sænke skatten, og jeg ser ingen grund til at forsøge igen. I de kommende fire år skal vi i Venstre arbejde med de 60 initiativer, vi har skrevet op på en liste. Netop fordi vi ikke kom med i nogen konstituerings aftale har vi gode muligheder for at sælge os dyrt. Hver gang det ny flertal får brug for at indgå en aftale, der hviler på et bredere grundlag, vil vi komme med nogle af vores initiativer, siger Kim Valentin.

Kim Valentin fortæller i interviewet, at han ikke længere mener, at Gribskov Kommune bør have hjemmesygeplejen udliciteret:

-Tilsynsrapporterne har flere gange vist, at selskabet Attendo, som i 2014 fik hjemmesygeplejen efter »århundredets største udbud på social- og sundhedsområdet«, ikke har kunnet magte opgaven. Jeg har kritiseret selskabet for det i vendinger, der ikke lader tvivl om, at det skal gøres bedre.

- i 2014 var jeg stolt over, at vi kunne udlicitere hjemmesygeplejen. I dag må jeg erkende, at det skulle vi ikke have gjort. Siden vi gjorde det, har vi mærket, at der er for få sygeplejersker, der vil have den type jobs. Samtidig har kommunen fået mange flere borgere, der har behov for hjemmesygepleje. Det var der ikke taget højde for, da vi udbød det. Moralen og læren er, at man ikke skal udlicitere et område, hvor der ikke er en reel konkurrence. Jeg ser ikke anden udvej end at kommunen gør klar til at hjemtage hjemmesygeplejen i kommunalt regi. Den sag får det ny flertal at arbejde videre med. Jeg har sagt, hvad jeg mener, siger Kim Valentin blandt andet til Frederiksborg Amts Avis.