Fra 1. december er det ikke kun hjemmesygeplejen, der er kommunal - der vil også være en kommunal plejeenhed, som borgerne nu kan få mulighed for at vælge. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Vælg mellem tre plejeleverandører

Gribskov - 08. august 2019 kl. 15:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er visiteret til hjemmepleje, er det nu ved at være tid til at beslutte sig for, hvem man fra 1. december ønsker at få pleje fra. Gribskov Kommune har som bekendt valgt at oprette en kommunal enhed som konsekvens af, at de leverandører, der bød ind på opgaven, ikke ville kunne løfte den alene. Udover den kommunale pleje, kan borgerne vælge mellem BM Pleje og CCC Pleje, som begge er blevet godkendt som leverandører, oplyser velfærdsdirektør Mikkel Damgaards. Den 12. august sender Gribskov Kommune et brev til alle borgere, som er visiteret til at modtage hjemmepleje. Herefter har borgerne cirka 14 dage til at vælge leverandør. Herefter vil der være et overblik over, hvordan borgernes valg har fordelt sig.

Han fortæller, at Attendo har haft cirka 70 procent af borgerne, mens BM Pleje tidligere har haft 25 procent. Man ved endnu ikke med sikkerhed, hvor mange medarbejdere, der skal ansættes - det vil vise sig, når man kender borgernes valg.

- Grunden til, vi er tidligt ude med det her, er, at alle leverandører skal have god tid til at dimensionere deres forretning, så de kan nå at opgradere med personale samt biler, cykler mm., hvis de får flere borgere end ventet, siger han.

- Men vi har jobopslag ude på vores hjemmeside og er nu i gang med at rekruttere en leder og skal gennemføre ansættelsessamtaler. Vi har også et generelt opslag om, at vi søger medarbejdere til hjemmeplejen, siger Damgaards, der peger på, at man er klar over, det kan blive en udfordring at tiltrække personale.

- Der er rift om de personalegrupper, vi skal bruge, så der kan formentlig komme rekrutteringsudfordringer både for os og de private leverandører. På den lange bane må man sende et signal om, at der bør uddannes flere i disse faggrupper og på den korte bane må vi vise, at det er attraktivt at være ansat i den kommunale hjemmepleje og sørge for, det er en god arbejdsplads, siger Mikkel Damgaards.

Attendo,der er hovedleverandør til 1. december, har tidligere oplyst, at man havde opsagt lige under 150 medarbejdere.

Når man har valgt leverandør, skal man holde fast i denne et halvt år frem for at skabe en sikkerhed for alle parter, forklarer velfærdsdirektør Mikkel Damgaards.

- Der bliver en stand still periode på et halvt år for at skabe ro på den første tid. Vores mål er at sikre så stabil en opstart og driftssituation som muligt, og det er både for den kommunale leverandør og de private bedst at få oparbejdet en god drift. Ellers kan både den kommunale eller de private risikere at stå med overskudskapacitet af blandt andet arbejdskraft og biler, siger han.

I løbet af sommeren er der udover at rekruttere medarbejdere blevet arbejdet på at købe biler og få styr på, hvor den kommunale enhed skal have base. Det bliver på Helsingegården og et sted mere, der ikke er afklaret.

Driftsbudgettet for hjemmeplejen er på 90 millioner kroner, og der vil være etableringsomkostninger for ni millioner kroner.